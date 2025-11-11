Alexander Wurm, 53 tuổi và cô con gái 22 tuổi của ông, Serena Wurm, đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay nhỏ vào ngày 10/11, tại Florida, Mỹ, khi máy bay đang trên đường đến Jamaica để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ bão.

Rơi máy bay chở hàng cứu trợ sau bão, 2 cha con tử vong thương tâm

Chiếc bay rơi xuống ao nước ở khu dân cư Coral Springs, ngoại ô Fort Lauderdale.

Chiếc máy bay rơi xuống ao.

Bộ Phòng cháy Chữa cháy đã đưa ra một tuyên bố vào tối 10/11, nói rằng Alexander Wurm được biết đến với "sự ấm áp" và ông "đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác".

"Suốt cuộc đời, Alex đã đi khắp nơi, đặt chân đến nhiều quốc gia và châu lục, nơi ông không ngừng nỗ lực mang niềm tin, lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ đến với những người đang gặp khó khăn", Bộ này cho biết thêm.

Alexander Wurm, 53 tuổi, và con gái 22 tuổi đã tử vong trong vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Máy bay gặp nạn khoảng 5 phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale và đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Sangster ở Montego Bay, Jamaica.

Bé trai rơi xuống hố thang máy ở chung cư và cái kết thót tim

Ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp, người phụ nữ nhận kết đắng

Máy bay không đâm vào bất kỳ ngôi nhà nào, nhưng đã đâm vào một số cây trước khi lao xuống nước, các quan chức cho biết. Không có ai trên mặt đất bị thương trong vụ tai nạn.

Jamaica, nơi mà các nhà phân tích cho rằng vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão Melissa, đã phải chịu thiệt hại thảm khốc và sự tàn phá trên diện rộng sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền vào tháng trước.

Phương Linh (t/h)



