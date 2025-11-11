11/11 là ngày gì?

Ngày 11 tháng 11 hàng năm, một ngày tưởng chừng bình thường trong lịch, lại mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa văn hóa, xã hội và kinh tế trên toàn thế giới. Từ một ngày lễ tôn vinh những người độc thân, 11/11 đã nhanh chóng biến mình thành một hiện tượng mua sắm trực tuyến khổng lồ, được gọi là "Ngày Song Thập Nhất" (Double Eleven) hay "Ngày Lễ Độc thân" (Single's Day), đồng thời còn là một ngày tưởng niệm lịch sử quan trọng ở nhiều quốc gia.

Ngày lễ Độc Thân (Single's Day)

Sự nổi tiếng toàn cầu của ngày 11/11 trong văn hóa hiện đại chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc, nơi nó được biết đến là Ngày Lễ Độc Thân (Guanggun Jie - Quang Côn Tiết) . Nguồn gốc của ngày này được cho là xuất phát từ một nhóm sinh viên nam tại Đại học Nam Kinh vào thập niên 90. Họ quyết định chọn ngày 11/11 để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thậm chí là "tự chúc mừng" cho tình trạng độc thân của mình.

Lý do chọn ngày này rất đơn giản và dễ hiểu, dựa trên sự tượng trưng của con số 1: số 1 tượng trưng cho một cá nhân, một người đơn lẻ, độc thân, và bốn số 1 đứng cạnh nhau (11/11) được ví như bốn cây gậy cô đơn , nhấn mạnh sự lẻ loi, không có "một nửa" đi cùng.

Ban đầu, ngày này chỉ là một dịp tự phát, hài hước trong giới sinh viên. Nó nhanh chóng lan truyền qua các trường đại học và dần trở thành một nét văn hóa của giới trẻ, một ngày để những người độc thân tụ tập, ăn uống, và khẳng định rằng độc thân cũng là một trạng thái đáng trân trọng và tận hưởng.

Ngày Độc thân mang ý nghĩa để trân trọng và chúc mừng chính mình

Khác với những ngày lễ tình yêu truyền thống (như Valentine), Ngày Lễ Độc Thân mang ý nghĩa tôn vinh sự tự do, độc lập của mỗi cá nhân. Đó là dịp để người trẻ tự thưởng cho bản thân một món quà, một chuyến đi, hoặc một bữa ăn thịnh soạn.

Quan trọng hơn, nó là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một mối quan hệ, mà có thể đến từ chính việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Ngày 11/11 không chỉ là một ngày buồn bã về sự cô đơn, mà còn là một ngày vui vẻ, khẳng định giá trị bản thân và mở ra cơ hội tìm kiếm những mối quan hệ mới trong tương lai.

Sự biến đổi khổng lồ: Ngày hội mua sắm toàn cầu

Bước ngoặt lớn nhất của 11/11 xảy ra khi các tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc, đặc biệt là Alibaba , nhận thấy tiềm năng khổng lồ của ngày này. Sự ra đời của "Double Eleven" bắt đầu vào năm 2009, khi Alibaba đã biến 11/11 từ một ngày lễ văn hóa thành một sự kiện mua sắm trực tuyến khổng lồ bằng cách tung ra các chương trình giảm giá "khủng" trên nền tảng của mình. Mục tiêu ban đầu là kích cầu mua sắm vào thời điểm không có ngày lễ lớn.

Chiến lược này đã thành công rực rỡ và vượt xa mọi dự đoán. Những người độc thân, vốn có thu nhập dành cho bản thân nhiều hơn, đã tận dụng ngày này để mua sắm tự thưởng. Không chỉ vậy, sự kiện này nhanh chóng thu hút tất cả mọi người, biến 11/11 trở thành "Black Friday" phiên bản châu Á và là sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới về tổng giá trị hàng hóa (GMV) bán ra.

Các ông lớn Trung Quốc đã biến 11/11 thành cơ hội sale lớn nhất năm

Ngày hội mua sắm 11/11 đã lan rộng ra ngoài biên giới Trung Quốc, trở thành một sự kiện thường niên được chờ đợi ở nhiều quốc gia châu Á và trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, và Philippines.

Các nền tảng thương mại điện tử lớn khác cũng tích cực tham gia, biến tháng 11 trở thành mùa săn sale sôi động. Hàng năm, chỉ trong 24 giờ của ngày 11/11, doanh thu của các nền tảng thương mại điện tử thường đạt đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và trở thành một chỉ báo quan trọng về sức khỏe tiêu dùng và kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

11/11 cũng là ngày tưởng niệm chiến tranh

Ngoài khía cạnh văn hóa và thương mại hiện đại, ngày 11/11 còn có một ý nghĩa lịch sử sâu sắc hơn ở nhiều nước phương Tây: Ngày Đình Chiến (Armistice Day) hay Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day) . Vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1918 , hiệp định đình chiến giữa quân Đồng minh và Đức đã được ký kết, chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Ở Vương quốc Anh và các nước thuộc Khối thịnh vượng chung, ngày 11/11 được gọi là Ngày Tưởng Niệm (Remembrance Day) . Mọi người đeo hoa anh túc đỏ và tổ chức các lễ kỷ niệm để vinh danh những người lính đã hy sinh trong các cuộc chiến. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, ngày này được gọi là Ngày Cựu Chiến Binh , là một ngày nghỉ lễ liên bang để tôn vinh tất cả những người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Sự trùng hợp này cho thấy tính đa diện của ngày 11/11: nó vừa là ngày tưởng niệm sự hy sinh, vừa là ngày hội của sự tự do cá nhân, và cũng là ngày bùng nổ của nền kinh tế số.

