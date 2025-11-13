Xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong thương tâm

Chiếc xe lao xuống vực sâu gần 213 mét tại một khe núi gần Ocona ở vùng Arequipa, Peru.

Những hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng dưới vực. Có 60 hành khách trên xe buýt khi nó va chạm với xe tải màu trắng, khiến chiếc xe lao ra khỏi đường vào sáng sớm 12/11.

Một giám đốc y tế khu vực xác nhận số người chết cho đến nay là 37 người và cho biết có 24 người bị thương, trong khi một báo cáo khác đưa ra con số là 26.

Những người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện và trung tâm y tế.

Chiếc xe buýt đã rời thị trấn Chela, giáp với Thái Bình Dương ở tỉnh Caraveli của Peru, vào ngày 11/11, hướng đến Arequipa cách đó 250 dặm về phía đông nam.

Chiếc xe này đã lao khỏi đoạn đường thuộc cao tốc Pan-American phía nam, đoạn đường này được xếp loại là "nguy hiểm".

Vào tháng 2/2018, 35 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt trên cùng đoạn đường cao tốc này.

Trong khi đó, 48 người đã thiệt mạng trên một đoạn đường được gọi là "đường cong của quỷ" vào tháng trước đó.

Tháng trước, 17 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng ở Brazil. Cảnh sát nói với giới truyền thông địa phương rằng chiếc xe buýt chở hơn 30 hành khách đã lao về phía luồng xe ngược chiều và đâm vào đá bên đường.

Những hình ảnh đau thương cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng với cửa sổ vỡ tan, trong khi xe cứu thương chạy đến hiện trường với tiếng còi báo động inh ỏi.

Cả hai tài xế đều sống sót sau vụ tai nạn, và người lái xe nói với cảnh sát rằng nguyên nhân là do phanh bị hỏng.