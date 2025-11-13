Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai Cập

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện hai khoảng trống bí ẩn bên trong kim tự tháp Menkaure, công trình nhỏ nhất trong ba kim tự tháp nổi tiếng tại cao nguyên Giza, Ai Cập.

Đây là kết quả từ dự án ScanPyramids – chương trình hợp tác giữa Đại học Cairo (Ai Cập) và Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) (Đức), sử dụng các công nghệ hiện đại để khảo sát cấu trúc bên trong kim tự tháp mà không cần khoan hay xâm lấn.

Kim tự tháp tại cao nguyên Giza, Ai Cập. (Ảnh: Getty)

Bí ẩn hàng nghìn năm được hé mở

Kim tự tháp Menkaure được xây dựng vào khoảng năm 2510 trước Công nguyên, cao gần 61 mét, là nơi an táng của vua Menkaure thuộc Vương triều thứ Tư. Tuy nhiên, quan tài của nhà vua đã biến mất một cách bí ẩn, khiến nơi đây trở thành tâm điểm của nhiều giả thuyết suốt hàng thế kỷ.

Theo Live Science , mặt phía Đông của kim tự tháp từ lâu đã gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện các phiến đá được mài nhẵn bóng bất thường, xếp thành khu vực cao khoảng 4 mét và rộng 6 mét. Những khối đá tương tự cũng được tìm thấy ở mặt phía Bắc, gần lối vào duy nhất từng được biết đến.

Để kiểm chứng các giả thuyết, nhóm nghiên cứu từ Cairo và Munich đã tiến hành khảo sát bằng ba công nghệ tiên tiến cùng lúc: Thử nghiệm điện trở suất, Radar xuyên đất (GPR) và thử nghiệm siêu âm.

Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện hai khoảng trống chứa không khí nằm ngay sau lớp đá granite được đánh bóng kỹ lưỡng, một khoảng dài 1,4 mét, khoảng còn lại dài 1,13 mét.

Trong ảnh, vị trí và kích thước của các dị thường được phát hiện ở mặt phía Đông của kim tự tháp Menkaure.

Hé lộ khả năng tồn tại lối vào bí mật thứ hai

Các nhà khoa học cho biết phát hiện này có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy kim tự tháp Menkaure có một lối vào bí mật thứ hai, nằm ở mặt phía Đông, điều mà trước đây chỉ tồn tại trong suy đoán của giới khảo cổ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần thêm thời gian và bằng chứng để xác nhận giả thuyết này.

Cho đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa thể khám phá hoàn toàn cấu trúc nội thất của ba kim tự tháp Giza – Khufu, Khafre và Menkaure.

Các nhà khảo cổ tin rằng bên trong những công trình vĩ đại này vẫn còn ẩn chứa các căn phòng, hành lang và lối đi bí mật, có thể dẫn đến các khu vực chưa từng được con người đặt chân tới. Tuy nhiên, việc can thiệp thô bạo có thể làm tổn hại vĩnh viễn các di tích hàng nghìn năm tuổi, nên các nhà nghiên cứu chỉ có thể dựa vào công nghệ quét không xâm lấn để từ từ giải mã bí mật của những "ngôi mộ vĩ đại" này.

Phát hiện mới tại kim tự tháp Menkaure được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho hành trình giải mã những bí ẩn cổ đại của Ai Cập, vốn đã khiến nhân loại tò mò suốt hàng nghìn năm qua.