Người phụ nữ ngoài 30 tuổi được mai mối hơn 300 người đàn ông vẫn chưa ưng ai

Từ năm 22 tuổi, một phụ nữ Nhật Bản đã hẹn hò với hơn 300 người đàn ông, tìm kiếm đối tác lý tưởng để kết hôn.

Qua nhiều năm, cô ấy đã nâng cao kỳ vọng của mình và đặt ra một tiêu chí cụ thể: người đàn ông phải trẻ hơn, ưa nhìn, cao ráo, tốt nghiệp đại học và có thu nhập hàng năm ít nhất 10 triệu yên (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Hiện đã ngoài 30 tuổi, người phụ nữ này vẫn đang tìm kiếm một đối tác, đồng thời chia sẻ hành trình "săn tìm hôn nhân" của mình trên X dưới cái tên "Nushi".

Kỳ vọng ngày càng cao hơn

Theo báo cáo của Nikkan Spa, Nushi sinh ra trong một gia đình vui vẻ, hòa thuận ở vùng Chubu của Nhật Bản và mong muốn có một gia đình tương tự khi lớn lên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cảm thấy ghen tị khi thấy bạn bè kết hôn sớm, vì vậy cô quyết định đăng ký vào các công ty mai mối và ứng dụng hẹn hò khi mới 22 tuổi.

Ban đầu, cô không đặt nặng vấn đề thu nhập hàng năm của đối tác lý tưởng, mà chủ yếu tìm kiếm một người có thể nói chuyện cùng. Sau đó, khi gặp gỡ và hẹn hò với những người đàn ông khác nhau, kỳ vọng của cô dần tăng lên.

Nushi kiếm được khoảng 3 triệu yên (hơn 500 triệu đồng) một năm và là "một phụ nữ bình thường", cô nói với Nissan Spa.

Nushi rõ ràng về những tiêu chuẩn và mong muốn của mình

Lúc đầu, cô thích đàn ông lớn tuổi hơn, vì cha cô hơn mẹ cô khoảng 7 tuổi. "Nhưng khi tôi gần đến tuổi giữa 30, tôi nhận thấy đàn ông trẻ tuổi hơn sẽ tốt hơn," Nushi vừa cười vừa nói.

Hiện tại, cô đang tìm kiếm những người đàn ông dưới 35 tuổi, nhưng điều đó khiến việc tìm kiếm của cô trở nên khó khăn hơn, vì nhiều đàn ông trẻ tuổi đang tìm kiếm phụ nữ ở độ tuổi 20.

Chỉ là một sở thích?

Nushi đã bị từ chối bởi những người đàn ông không quan tâm đến hôn nhân hoặc, ngược lại, muốn cô sinh con ngay lập tức.

Cũng có những người đàn ông đặt câu hỏi về cách tiếp cận và mục đích hẹn hò của cô. Họ thấy cô chia sẻ về việc "săn tìm hôn nhân" trên mạng xã hội và nói rằng cô không nghiêm túc với việc này.

Một người đàn ông đã từng hỏi cô liệu cô chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm đối tác như một sở thích hay không.

Nushi giải thích với Nikkan Spa rằng cô thích được sắp xếp các buổi gặp gỡ và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác.

Mặc dù cô thực sự muốn kết hôn, cô tự nhìn nhận rằng có lẽ mình đang xem hẹn hò như một sở thích - một sở thích mà cô đã chi hơn 3 triệu yên (hơn 500 triệu đồng) cho đến nay.

Với cô, việc gặp gỡ nhiều người giúp cuộc sống thêm phong phú

Làm phong phú thêm cuộc sống

Nếu việc hẹn hò là một sở thích đối với Nushi, thì đó là một sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô.

Cô cảm thấy vô cùng hứng thú trong những khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ người mới thông qua mai mối.

"Thật vui," cô nói. "Gặp gỡ và trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp trước đây là một trải nghiệm tuyệt vời, bất kể kết quả ra sao."

Là một người hầu như chỉ ra ngoài vì công việc và không có nhiều sở thích, Nushi coi việc tham gia các buổi hẹn hò mai mối là một trải nghiệm khá trọn vẹn.

Cô nói: "Nếu tôi chỉ đi làm, sẽ có những câu chuyện tôi sẽ không được nghe và một thế giới tôi sẽ không biết đến."

Nguồn: Mothership