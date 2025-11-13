Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dò

Ngày 12/11, công ty khai khoáng Shanta Gold Limited (Anh) công bố phát hiện mỏ vàng ngầm ở hạt Kakamega, phía tây Kenya, với giá trị ước khoảng 683 tỷ shilling Kenya (5,28 tỷ USD/139.136 tỷ VNĐ)

Doanh nghiệp cho biết mỏ vàng được phát hiện tại Hành lang Lirhanda – một vành đai khoáng sản dài 1.200 km chạy qua các hạt Kakamega và Vihiga – sau nhiều năm thăm dò và khoan chuyên sâu.

Theo báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA) do công ty con của Shanta Gold tại Kenya nộp lên Cơ quan Quản lý Môi trường Quốc gia (NEMA), trữ lượng xác nhận lên tới 1,27 triệu ounce vàng (39,5 tấn), với hàm lượng trung bình 11,43 gram/tấn quặng. Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất đượcphát hiện tại Kenya từ trước đến nay.

Shanta Gold đã mua lại tài sản ở phía tây Kenya từ Barrick Gold vào năm 2020 và kể từ đó đã tiến hành khoan tại nhiều địa điểm.

Báo cáo do Kurrent Technologies Limited phối hợp cùng Digby Wells Environmental (Nam Phi) thực hiện, nêu kế hoạch phát triển mỏ ngầm quy mô lớn trải dài 2 khu vực Musoli và Isulu, cách thành phố Kisumu khoảng 55 km về phía tây bắc.

Để triển khai dự án, Shanta Gold Kenya Limited (SGKL) sẽ cần khoảng 337 mẫu đất, ảnh hưởng tới khoảng 800 hộ dân. Công ty đã xác định 6 địa điểm tái định cư tiềm năng với tổng diện tích gần 1.932 mẫu, cho phép các hộ bị ảnh hưởng lựa chọn giữa tái định cư trong khu vực hoặc nhận tiền bồi thường. SGKL khẳng định mọi giao dịch đất đai sẽ được thực hiện tự nguyện và thương lượng theo quy định của chính quyền. Hoạt động khai thác và tác động kinh tế

Việc khai thác dự kiến áp dụng công nghệ Long Hole Open Stoping (LHOS) – phương pháp khai thác cơ giới dưới lòng đất giúp giảm thiểu tác động bề mặt. Dự án bao gồm nhà máy xử lý công suất 1.500 tấn/ngày, hồ chứa bùn thải, bãi đổ đất đá, khu hành chính, và nhà máy điện công suất 12 MW.

Tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính 170–208 triệu USD, chi phí vận hành hàng năm khoảng 19 triệu USD. Quá trình khai thác dự kiến 8 năm, song có thể kéo dài nếu các cuộc thăm dò bổ sung đạt kết quả khả quan.

Hạt Kakamega, vốn nổi tiếng với nông nghiệp và khai thác vàng thủ công, được kỳ vọng hưởng lợi đáng kể từ dự án này thông qua tạo việc làm, phát triển hạ tầng và các dự án cộng đồng.



