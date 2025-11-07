Người phụ nữ đem gần 14 chỉ vàng đi bán đúng ngày giá cao, cửa hàng lạnh lùng thông báo: "Đúng số sê ri nhưng vàng của bà là giả"

Theo Finance Sina, một phụ nữ ở huyện Thạch Châu (Trung Quốc) đã mua một lượng vàng lớn từ cửa hàng chuyên kinh doanh vàng bạc uy tín, nhưng khi đem đi bán, nhân viên lại thông báo đây là vàng giả. Vụ việc đã dẫn đến tranh chấp kéo dài, cuối cùng cảnh sát Trung Quốc phải vào cuộc điều tra.

“Tại sao những thỏi vàng tôi mua ở đây lại là giả?”

Bà Tần là một phụ nữ giàu có ở Thạch Châu. Ba năm trước, nhận thấy tiềm năng của vàng, bà đã chi lượng tiền lớn để mua một số sản phẩm vàng, bao gồm cả vàng miếng, từ một cửa hàng lâu đời và cất giữ chúng trong két sắt tại nhà.

Gần đây, thấy giá vàng tăng cao, bà Tần rất phấn khởi. Ngày 17 tháng 10, bà lấy một thỏi vàng nặng 50 gram (trọng lượng tương đương 14 chỉ vàng tại Việt Nam) từ két sắt ra để đem bán.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thỏi vàng, nhân viên tỏ ra nghi ngờ và nói với bà rằng thỏi vàng này có thể là giả. Bà Tần rất ngạc nhiên: "Tôi mua thỏi vàng này từ cửa hàng của các bạn và nó vẫn được cất giữ trong két sắt ở nhà từ đó đến nay. Làm sao nó có thể là giả được?"

Cửa hàng lập tức đem số vàng này đi kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, kết quả trả về vẫn khẳng định đây là vàng giả.

Bà Tần đương nhiên không thể chấp nhận kết quả này. Bà khẳng định: “Tôi mua vàng thỏi từ chỗ của các anh, nếu là hàng giả thì các anh phải chịu trách nhiệm!" Bà cũng bày tỏ nghi ngờ cửa hàng có thể đã quản lý kém, dẫn đến việc nhân viên lén bán hàng giả.

Sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận, bà Tần đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thạch Châu. Sau khi nhận được báo cáo, chính quyền địa phương đã hết sức coi trọng vụ án. Đội Điều tra Hình sự thuộc Cục Công an huyện Thạch Châu đã ngay lập tức cử lực lượng tinh nhuệ nhất đến hiện trường để điều tra.

Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều nút thắt, chân tướng mới dần hé lộ

Kết quả điều tra xác nhận bà Tần thực sự đã mua một thỏi vàng nặng 50 gram từ cửa hàng cách đây ba năm, và số sê-ri của thỏi vàng bà sở hữu đã được xác minh là chính xác trong hệ thống kiểm soát vàng. Nói cách khác, thỏi vàng bà sở hữu có bằng chứng xác thực.

Tuy nhiên, sản phẩm đem bán thực tế là hàng giả.

Từ nghi vấn này, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Bà Tần khai báo với cảnh sát rằng, sau khi mua vàng, bà đã cất chúng vào một két sắt có khóa ở nhà. Cảnh sát kiểm tra két sắt và không phát hiện dấu hiệu bị cạy phá.

Cuộc điều tra theo hướng này bị đình trệ, cảnh sát quyết định thay đổi phương pháp và tìm kiếm bước đột phá từ các giao dịch vàng trong thời gian gần đây.

Sau khi kiểm tra tất cả các cửa hàng tái chế vàng trong huyện, cảnh sát đã thu thập được một manh mối quan trọng: một người phụ nữ họ Hoàng gần đây đã bán ra một thỏi vàng 50 gram và các món đồ trang sức bằng vàng khác trị giá hơn 30.000 NDT. Thỏi vàng này không chỉ có cùng trọng lượng mà còn in tên cửa hàng mà bà Tần đã mua vàng.

Manh mối này trùng khớp với thông tin mà cảnh sát Thạch Châu thu thập được, vì vậy cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra đối tượng họ Hoàng. Họ phát hiện thêm bà Hoàng có giao dịch mua 50 gram vàng miếng giả trên mạng. Bà Hoàng cũng là bạn thân của bà Tần, từng nhiều lần qua nhà chơi.

Sau đó, cảnh sát triệu tập bà Hoàng đến đồn để điều tra. Trước những bằng chứng, bà Hoàng đã thú nhận hành vi trộm cắp tài sản của bà Tần.

Hóa ra, khi lần đầu tiên tới ở nhờ nhà bạn thân, nghi phạm đã vô tình phát hiện mật mã két sắt của bà Tần, đồng thời thấy bên trong có nhiều vàng miếng và trang sức giá trị. Sau đó, bà Hoàng đã vạch ra một kế hoạch.

Ban đầu, bà Hoàng chỉ lấy trộm một lượng nhỏ trang sức vàng để bán lấy tiền mặt, nhưng bà Tần không hề nhận ra tài sản bị mất. Từ đó, nghi phạm tiếp tục sinh lòng tham nên đã lên mạng mua một thỏi vàng giả, đem về tráo đổi với thỏi vàng thật trong két sắt của bà Tần. Trong thời gian này, bà Tần vẫn không hề phát hiện điều gì bất thường.

Hiện tại, cảnh sát đã thu hồi được 95.000 NDT tiền bị đánh cắp và trả lại cho bà Tần. Nghi phạm Hoàng đã bị bắt giữ hình sự và vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

*Theo Finance Sina