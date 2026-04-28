Rộ lên thuyết âm mưu về nguyên nhân một loạt nhà khoa học Mỹ mất tích bí ẩn

Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos tại bang New Mexico, Mỹ. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Một thuyết âm mưu cho rằng cái chết hoặc mất tích của ít nhất 11 nhà khoa học Mỹ có liên quan đến UFO (người ngoài hành tinh) hoặc các thế lực nước ngoài đang lan nhanh từ mạng xã hội sang truyền thông và chính trường Mỹ. Vụ việc đã khiến Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra xem xét và Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tìm hiểu thêm.

Các trường hợp được nhắc đến bao gồm ông William “Neil” McCasland, cựu thiếu tướng Không quân Mỹ, mất tích ngày 27/2 tại Albuquerque, bang New Mexico. Ông rời nhà trong khoảng 10h đến 11h sáng, bỏ lại điện thoại và kính, mang theo súng ngắn và được cho là rời đi một mình. Từ đó đến nay chưa có tung tích về ông.

Giới chức địa phương cho biết chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng liên quan đến UFO. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị suy diễn trên mạng, kết nối với nhiều trường hợp khác.

Trong số đó có nhà khoa học Michael David Hicks, từng làm việc tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA, qua đời năm 2023 ở tuổi 59; bà Monica Reza, cựu giám đốc một bộ phận tại NASA, mất tích khi đi bộ đường dài vào tháng 6/2025; hay nhà vật lý Nuno Loureiro của MIT bị sát hại...

Một số chính trị gia đảng Cộng hòa đã yêu cầu các cơ quan như Cục Điều tra Liên bang FBI, Bộ Năng lượng và NASA điều tra “mối liên hệ đáng ngờ” giữa các vụ việc, cho rằng nếu đúng, đây có thể là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các sự việc này không có liên hệ với nhau. Giáo sư Greg Eghigian, chuyên gia về lịch sử và đạo đức sinh học tại Đại học Penn State, cho rằng đây là ví dụ điển hình của việc công chúng tự kết nối các sự kiện rời rạc trong bối cảnh thông tin sai lệch lan rộng trên mạng xã hội.

Theo ông, các yếu tố như quân đội, công nghệ hạt nhân, bí mật nhà nước và UFO vốn đã tồn tại trong các thuyết âm mưu suốt nhiều thập kỷ, và nay được “kết nối” lại trong bối cảnh mới.

Một số ý kiến trên mạng xã hội, trong đó có các podcaster nổi tiếng như Joe Rogan, cũng góp phần lan truyền giả thuyết này, dù không có bằng chứng xác thực.

Gia đình ông McCasland cho rằng không có cơ sở để tin vào các giả thuyết này. Vợ ông cho biết chồng mình đã nghỉ hưu hơn 10 năm và không còn tiếp cận thông tin mật. Bà cũng phủ nhận việc ông có liên quan đến bất kỳ chương trình nghiên cứu UFO nào.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các vụ mất tích hoặc tử vong của các nhà khoa học Mỹ có liên hệ với nhau, và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra từng trường hợp riêng lẻ.