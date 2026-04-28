Mưa lớn kỷ lục trong 10 năm qua, Khâm Châu - Trung Quốc ngập kinh hoàng

Đây được đánh giá là đợt mưa cực đoan có cường độ mạnh nhất trong 10 năm qua tại địa phương này, khiến hạ tầng đô thị tê liệt và đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Cơn mưa trút "nước của 58 hồ"



Theo dữ liệu từ hệ thống 2.418 trạm quan trắc khí tượng quốc gia Trung Quốc, Khâm Châu chính là nơi hứng chịu trận mưa đặc biệt lớn đầu tiên trên cả nước kể từ đầu năm đến nay.

Chỉ trong vòng 24 giờ tính đến chiều 27-4, lượng mưa tích lũy đo được đạt mức 323,4 mm, thậm chí tại một số khu vực cục bộ, con số này lên tới 362,2 mm.

Để giúp người dân hình dung về mức độ tàn khốc, các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cho biết nếu tính riêng diện tích quận Khâm Nam, lượng mưa trút xuống tương đương với việc đổ ập nước của 58 hồ nước tên Tây Hồ (TP Hàng Châu) xuống thành phố cùng một lúc.

Chính vì khối lượng nước khổng lồ này, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Hạn hán TP Khâm Châu đã phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Lượng mưa kỷ lục tại Khâm Châu khiến người dân chèo thuyền mua thức ăn giữa tâm lũ. Ảnh: HK01

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, nước lũ tràn vào hầm gửi xe. Ảnh: HK01

Thành phố tê liệt và chuyện hy hữu

Theo nhiều tờ báo như Tầm Dương Vãn Báo, hệ quả tất yếu của trận mưa lớn là tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Tại các trục đường chính, nước ngập sâu quá đầu gối người lớn, biến những con phố sầm uất thành những dòng sông chảy xiết.

Tình trạng nước lũ tràn vào các khu dân cư, xâm nhập vào thang máy và các hầm gửi xe đã gây ra thiệt hại tài sản nặng nề. Hàng trăm chiếc ô tô bị nhấn chìm hoàn toàn. Nhiều chiếc bị ngập đến sát cửa sổ, thậm chí là bị dòng nước cuốn trôi lềnh bềnh.

Trong cảnh tượng phố xá biến thành sông, nhiều câu chuyện hy hữu đã diễn ra. Gây chú ý là đoạn video lan truyền về một người đàn ông địa phương phải dùng thuyền gỗ để di chuyển.

Ban đầu, người này chèo thuyền đến nhà em trai để hỗ trợ di dời xe hơi nhưng khi đến nơi thì chiếc xe đã bị nước nhấn chìm. Thay vì bỏ cuộc, người này đã chèo thuyền ghé vào một khu chợ gần đó để mua thực phẩm cho gia đình.

Khâm Châu tê liệt vì mưa lũ. Ảnh: HK01

Tại những khu vực khác, mực nước dâng cao hơn nửa mét chỉ trong thời gian ngắn khiến người dân chỉ còn cách lội nước hoặc dùng bè tự chế để di chuyển đồ đạc.

Trước tình thế cấp bách, lực lượng cứu hỏa và các cơ quan chức năng đã được huy động tối đa.

Tính đến 11 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), 25 xe chữa cháy cùng 150 chiến sĩ được điều động đến các điểm nóng. Các đội cứu hộ đã kịp thời sơ tán và di dời khẩn cấp 30 người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ngập sâu đến nơi an toàn.

Bên cạnh công tác cứu hộ người, các trường học trong khu vực cũng thông báo tạm dừng việc học để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hiện tại, khi mưa bắt đầu ngớt, các cơ quan chức năng TP Khâm Châu đang nỗ lực triển khai công tác tiêu úng, dọn dẹp chướng ngại vật và kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn về điện, hạ tầng.

Một số hình ảnh về lũ lụt kinh hoàng tại Khâm Châu. Ảnh: China Daily