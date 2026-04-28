Người đàn ông gửi tiết kiệm 7,9 tỷ đồng, 41 ngày sau tiền đã bị rút sạch, ngân hàng tuyên bố:  "Lỗi không phải của chúng tôi"

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng, 7 năm sau mới phát hiện tiền mất

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8/5/2001, ông Vương (tên nhân vật đã được thay đổi) mang 300.000 USD (hơn 7,9 tỷ đồng) đến gửi tiết kiệm tại một chi nhánh ngân hàng ở Côn Minh, kỳ hạn 3 tháng. Khi làm thủ tục, ông nhờ một người quen đồng hương là ông Tạ viết giúp phần thông tin người gửi trên phiếu gửi tiền.

Chứng từ thể hiện rõ các thông tin: chủ tài khoản là ông Vương, số tiền 300.000 USD, loại tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng, phương thức rút tiền bằng mật khẩu. Sau khi hoàn tất thủ tục, ngân hàng đã cấp sổ tiết kiệm, ghi nhận đầy đủ số tiền gửi, lãi suất năm 2,75%, hình thức tất toán “rút bằng mật khẩu” và có thỏa thuận tự động tái tục khi đến hạn.

Theo quy định ghi trên mặt sau sổ, trong trường hợp rút tiền trước hạn, người thực hiện giao dịch phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, đồng thời tuân thủ các quy định quản lý tiền gửi.

Tuy nhiên, chỉ 41 ngày sau khi gửi tiền, ngày 19/6/2001, hai người phụ nữ họ Hầu và họ Thiệu đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng và rút toàn bộ 300.000 USD trước hạn. Ngay sau khi rút tiền, bà Hầu lập tức gửi lại toàn bộ số tiền trên dưới tên mình tại chính ngân hàng này. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục rút ra ngay trong ngày.

Phải đến ngày 1/4/2008, khi ông Tạ đến ngân hàng đề nghị tra cứu khoản tiền gửi của ông Vương, sự việc mới vỡ lở. Khi nghe nhân viên ngân hàng thông báo số tiền đã bị rút từ nhiều năm trước, ông Vương và ông Tạ gần như chết lặng. Ngay sau đó, ông Vương đã làm việc với ngân hàng để yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ông cho biết, từ tháng 12/2000, ông đã giao CCCD cho ông Tạ và không đưa cho bất kỳ ai khác. Đến tháng 1/2003, ông phải làm lại giấy tờ tùy thân mới. Để chứng minh, người đàn ông này cung cấp giấy xác nhận của cơ quan kiểm sát quận Quan Độ, cho thấy CCCD của ông đã bị cơ quan này tạm giữ từ ngày 9/5/2001, trong quá trình điều tra một vụ án tham nhũng.

Điều này đồng nghĩa, tại thời điểm khoản tiền bị rút (19/6/2001), bản gốc giấy tờ tùy thân của ông Vương không thể nằm trong tay bất kỳ cá nhân nào khác.

Khởi kiện đòi tiền

Để đòi lại công bằng, ông Vương đã khởi kiện ngân hàng ra tòa, yêu cầu hoàn trả 300.000 USD cùng lãi suất. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định họ không liên quan và không chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án quận Ngũ Hoa nhận định: với các giao dịch rút tiền mặt giá trị lớn, ngân hàng có nghĩa vụ kiểm tra giấy tờ tùy thân bản gốc của người gửi hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Tuy nhiên, phía ngân hàng không đưa ra được bằng chứng chứng minh đã kiểm tra CCCD gốc của ông Vương.

Trong khi đó, các tài liệu từ cơ quan kiểm sát xác nhận giấy tờ này đã bị tạm giữ trước thời điểm xảy ra giao dịch rút tiền. Đáng chú ý, bà Thiệu cũng thừa nhận việc sử dụng bản sao CCCD của ông Vương để thực hiện giao dịch.

Từ đó, tòa sơ thẩm kết luận ngân hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm tra, dẫn đến việc chi trả sai đối tượng, phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi cho khách hàng.

Không đồng ý với phán quyết của tòa, ngân hàng kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Côn Minh. Phía ngân hàng lập luận rằng họ chỉ có nghĩa vụ kiểm tra mang tính hình thức, tức là đối chiếu thông tin giấy tờ tùy thân với tên trên sổ tiết kiệm. Theo ngân hàng, tại thời điểm giao dịch, hai người phụ nữ đã cung cấp đầy đủ thông tin trùng khớp với chủ tài khoản, do đó quy trình kiểm tra được cho là đã hoàn tất.

Trong khi đó, bà Hầu khẳng định việc rút tiền được thực hiện theo “ủy quyền” từ ông Tạ do mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Bà Thiệu lại phủ nhận việc tham gia giao dịch, còn ông Tạ bác bỏ việc ủy quyền cho bất kỳ ai rút tiền.

Những lời khai đầy mâu thuẫn khiến vụ việc càng trở nên phức tạp, nhiều tình tiết không được làm rõ.

Phán quyết cuối cùng

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Trung cấp Côn Minh nhận định quan hệ gửi tiền giữa ông Vương và ngân hàng là hợp pháp. Với loại tiền gửi có kỳ hạn và rút bằng mật khẩu, nếu rút trước hạn, người thực hiện giao dịch bắt buộc phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân bản gốc của cả người gửi và người rút tiền.

Tòa nhấn mạnh, để giao dịch hợp lệ, ngân hàng phải đồng thời kiểm tra 4 yếu tố: sổ tiết kiệm, giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản, giấy tờ của người rút tiền và mật khẩu. Tuy nhiên, trong vụ việc này, CCCD gốc của ông Vương đã bị cơ quan chức năng tạm giữ trước đó, nên không thể được sử dụng trong giao dịch. Việc ngân hàng vẫn chấp nhận cho rút tiền chỉ dựa trên bản sao giấy tờ là vi phạm quy định.

Từ đó, tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc ngân hàng hoàn trả toàn bộ số tiền 300.000 USD cùng lãi suất. Vụ việc cũng kết thúc tại đây.

(Theo Sohu)