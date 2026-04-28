Người phụ nữ rơi từ độ cao hơn 15m, tử vong tại sân bay

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ độ cao khoảng 15 mét tại Sân bay Quốc tế Indianapolis vào cuối tuần qua, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 trưa ngày 25/4 (giờ địa phương). Nạn nhân được xác định là một phụ nữ 38 tuổi. Người này được nhận định đã rơi từ mép ngoài của khu vực làn đường trên cao dành cho xe đưa đón hành khách trước cửa nhà ga.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành các biện pháp cứu sống trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, người phụ nữ không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: New York Post