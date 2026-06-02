Bão nhiệt đới Jangmi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực tây nam Nhật Bản với mưa lớn, gió mạnh, khiến 9 người bị thương, hàng chục nghìn hộ dân mất điện và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Ngày 2/6, bão nhiệt đới mạnh Jangmi quét qua khu vực tây nam Nhật Bản, làm gián đoạn đời sống của người dân, gây mất điện trên diện rộng, hủy hàng trăm chuyến bay và khiến ít nhất 9 người bị thương.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Jangmi đã suy yếu song vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng bắc sau khi ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Okinawa cận nhiệt đới vào ngày 1/6.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ sóng lớn, lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực nằm trên đường đi của cơn bão.

Tại thành phố Miyazaki trên đảo Kyushu, chính quyền đã phát khuyến cáo sơ tán đối với toàn bộ khoảng 390.000 cư dân nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Ảnh: AFP

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy mưa xối xả và gió mạnh đã quật đổ một cây cao khoảng 10 mét tại Okinawa.

Sáng 2/6, khoảng 17.000 hộ gia đình ở Okinawa và hơn 30.000 hộ khác tại tỉnh Kagoshima, thuộc khu vực tây nam Nhật Bản, vẫn trong tình trạng mất điện.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết cơn bão đã khiến 9 người tại Okinawa bị thương. Đài truyền hình công cộng NHK dẫn thông tin cho biết các trường hợp bị thương xảy ra khi đồ vật bị gió cuốn va vào ô tô hoặc do người dân mất thăng bằng vì gió giật mạnh.

Ông Kihara cũng cảnh báo hệ thống giao thông công cộng tại Tokyo và các khu vực lân cận có thể bị gián đoạn trong ngày 3/6 khi bão tiếp tục tiến gần đất liền.

Bão nhiệt đới Jangmi đổ bộ

“Những người đang sinh sống tại các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của cơn bão cần theo dõi chặt chẽ các thông báo sơ tán từ chính quyền địa phương và chủ động sơ tán sớm nếu cần thiết”, ông Kihara phát biểu tại cuộc họp báo. Ông đồng thời kêu gọi người dân duy trì cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng.

Do ảnh hưởng của Jangmi, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) đã hủy tổng cộng khoảng 600 chuyến bay dự kiến khai thác từ ngày 1 đến 3/6. Điều này làm gián đoạn đáng kể hoạt động đi lại của hành khách trong khu vực.

Nguồn: CNA