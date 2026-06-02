Phát hiện 6,2 tỷ đồng tiền mặt chôn trên cánh đồng đay

Những bao tải chứa số tiền mặt lên tới 6,2 tỷ đồng đã được phát hiện chôn trên cánh đồng đay.

Theo tờ Times of India, một ngày sau khi bắt giữ ông Dipankar Bhattacharya, chủ tịch Hội đồng thành phố Baduria, cảnh sát đã phát hiện một lượng tiền mặt khổng lồ, lên tới 2,24 crore rupee (6,2 tỷ đồng), được chôn giấu trong một cánh đồng đay ở Batuldanga, Bắc 24 Parganas, Tây Bengal, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết, trong cuộc truy quét hôm 27/5, họ đã thu giữ được nhiều bao tải và vali chứa đầy tiền mặt. Toàn bộ số tiền bị thu giữ đều thuộc mệnh giá 500 rupee.

Ông Bhattacharya bị bắt hôm 26/5 sau khi cảnh sát thu giữ 80 lakh rupee (2,2 tỷ đồng) tiền mặt và gần 4.000 tấm bạt, được cho là dùng để phân phát hàng cứu trợ của chính phủ, tại nhà riêng của ông ở Punra, Baduria. Hôm 26/5, tòa án Basirhat đã ra lệnh tạm giam ông 6 ngày để cảnh sát điều tra.

Một quan chức cấp cao của sở cảnh sát huyện Basirhat cho biết, vụ thu giữ mới nhất này được thực hiện dựa trên thông tin thu được trong quá trình thẩm vấn ông Bhattacharya. "Các điều tra viên đã đưa vị chủ tịch bị bắt đến cánh đồng đay, nơi ông ta đã chỉ ra những địa điểm giấu tiền mặt dưới lòng đất", vị quan chức này cho biết.

Cảnh sát tìm thấy số tiền khổng lồ được chôn trên cánh đồng đay.

Cảnh sát được nhìn thấy đang vác bao tải trên vai đi qua cánh đồng trong khi công tác đào bới kéo dài nhiều giờ. Tiền mặt được tìm thấy nhét chặt bên trong nhiều bao tải và vali kéo được thu hồi từ dưới lòng đất. Các nhà điều tra cũng được cho là đã thu hồi được một số tài liệu quan trọng từ một số bao tải.

Cảnh sát cũng đã triển khai máy bay không người lái để quét các cánh đồng xung quanh nhằm tìm kiếm thêm tiền mặt hoặc vật liệu bị giấu kín. Một lực lượng lớn cảnh sát thuộc huyện Basirhat đã được triển khai tại hiện trường để đảm bảo an ninh.

Số tiền mặt thu hồi được sau đó đã được chuyển đến đồn cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ thư ký riêng của Bhattacharya, Shamim Gazi, tại khu vực Batuldanga vào ngày 27/5.