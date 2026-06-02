Campuchia bắt tội phạm mạng trong biệt thự của tướng quân đội

Cảnh sát Campuchia bắt 27 người nước ngoài trong cuộc đột kích biệt thự thuộc sở hữu của một tướng quân đội cấp cao.

Giới chức tỉnh Battambang - Campuchia hôm 1-6 đột kích vào biệt thự số 336, thôn Romchek 5, xã Ratanak, TP Battambang, bắt nhóm người liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo cảnh sát Battambang, căn biệt thự này thuộc sở hữu của một tướng quân đội nhưng không được công bố danh tính.

Theo tờ Khmer Times, chiến dịch đột kích được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Sok Loo, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thống nhất tỉnh Battambang, cơ quan chịu trách nhiệm điều hành an ninh và hành chính tại địa phương.

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 người Philippines, 2 người Myanmar, 1 người Nigeria, 1 người Sierra Leone và 7 người Campuchia.

Các nghi phạm đã chuyển đến căn biệt thự này vào ngày 11-5. Trước đó, nhóm này đã phải bỏ trốn khỏi một địa điểm khác do đợt truy quét tội phạm mạng gần đây.

Biệt thự trên đã bị niêm phong và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Thống nhất tỉnh Battambang.

Trước đó trong một chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo khác, thẩm phán Chhe Vivathanak của tòa án ở Phnom Penh ngày 22-5 phát lệnh bắt đối với thiếu tá Nuon Ninaro, cựu chỉ huy quân cảnh tại TP Poipet, với cáo buộc đồng lõa trong vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.