Cảnh sát Thái Lan cải trang thành vũ công để vây bắt tội phạm ma tuý

Mới đây, cảnh sát tại Tha Luang, Lop Buri, Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông với các cáo buộc về ma túy và đánh bạc bất hợp pháp sau một chiến dịch mật. Để tóm gọn nghi phạm có tên Mekha Fa-wap-wap trong chuyến vây ráp này, các chiến sĩ công an đã cải trang thành những vũ công.

Cảnh sát Thái Lan cải trang thành các nam vũ công

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 53 viên ma túy tổng hợp, hơn 200 túi nilon dùng để phân phối ma túy và một chiếc điện thoại di động. Nghi phạm phải đối mặt với các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc nhóm 1 nhằm mục đích mua bán và vận hành máy đánh bạc trực tuyến trái phép.

Đối tượng hiện vẫn đang bị giam giữ để phục vụ cho các thủ tục pháp lý tiếp theo. Các điều tra viên đã bàn giao toàn bộ tang vật cho đồn cảnh sát địa phương để tiến hành khởi tố.

Nguồn: The Thaiger