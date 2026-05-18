Người phụ nữ bị xét xử vì tàng trữ ma túy sinh con ngay trên ghế phòng xử án

Theo truyền thông Mỹ, Samantha Randazzo, 33 tuổi, đã chuyển dạ và sinh con trên ghế trong phòng xử án tại Brooklyn hôm 16/5. Vụ việc xảy ra khi cô đang chờ phiên luận tội liên quan các cáo buộc tàng trữ ma túy và xâm nhập trái phép.

Trong tuyên bố chung được đưa ra bởi nhiều tổ chức trợ giúp pháp lý và nhóm bảo vệ quyền bị cáo, Randazzo được cho là đã phải sinh con “mà không có sự chăm sóc y tế đầy đủ, không có sự riêng tư hay nhân phẩm tối thiểu”.

Các tổ chức này cho biết sản phụ bị còng vào ghế trong lúc chuyển dạ và xung quanh là cảnh sát, công tố viên cùng nhân viên tòa án. Nhóm còn cáo buộc một số người có mặt đã cười đùa về tình huống này.

“Cô ấy đáng lẽ phải được chăm sóc, cảm thông, an toàn và được đối xử có nhân phẩm. Thay vào đó, cô ấy phải chịu tổn thương và sự nhục nhã trước đám đông”, tuyên bố nêu rõ.

Tuy nhiên, luật sư của Randazzo là Wynton Sharpe đã bác bỏ một phần các cáo buộc. Ông cho biết các sĩ quan tòa án đã phản ứng nhanh chóng khi nhận ra sản phụ chuyển dạ và thẩm phán đã lập tức yêu cầu mọi người rời khỏi phòng xử án.

“Cô ấy thậm chí chưa kịp nói gì thì chúng tôi đã nhận ra chuyện đang xảy ra ngay lúc đó”, Sharpe chia sẻ với The New York Times. Ông gọi đây là “một tình huống vừa vui mừng vừa buồn bã vì hoàn cảnh đặc biệt”.

Trong khi đó, Al Baker, người phát ngôn Văn phòng Quản lý Tòa án New York, khẳng định các sĩ quan đã “hành động chuyên nghiệp và nhanh chóng để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người”. Ông cho biết cả mẹ và em bé hiện đều khỏe mạnh.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), Randazzo bị bắt hôm 15/5 với các cáo buộc tàng trữ ma túy và xâm nhập trái phép. Cảnh sát nói rằng cô xuất hiện trái phép trên mái một tòa nhà thuộc khu nhà ở Nostrand Houses tại Brooklyn và bị phát hiện mang theo một lượng nhỏ heroin cùng cocaine.

Do đang có lệnh truy nã chưa được xử lý trước đó, Randazzo không đủ điều kiện nhận giấy triệu tập tại ngoại. Cô được đưa tới bệnh viện gần đó rồi xuất viện khoảng 30 giờ sau trước khi bị áp giải tới tòa án để làm thủ tục luận tội.

Các tổ chức pháp lý cho biết Randazzo vừa xuất viện dù đang mang thai tháng cuối nhưng vẫn bị đưa trở lại nơi giam giữ và sau đó chuyển dạ ngay tại tòa.

“Không ai đáng phải sinh con trong tình trạng bị còng tay, bị phơi bày trước công chúng và không được chăm sóc y tế cơ bản hay đối xử với nhân phẩm tối thiểu”, các tổ chức nhấn mạnh.

Nhóm này gọi vụ việc là “một thất bại đạo đức nghiêm trọng” và phản ánh sự tàn nhẫn tồn tại trong hệ thống giam giữ hiện nay. Họ yêu cầu mở cuộc điều tra minh bạch đối với NYPD, Văn phòng Quản lý Tòa án, Văn phòng Công tố Brooklyn cùng các nhân viên liên quan.

Ngoài ra, các tổ chức cũng yêu cầu rà soát toàn diện cách đối xử với phụ nữ mang thai đang bị tạm giữ.

“Một đứa trẻ đã chào đời trong phòng xử án khi mẹ của em vẫn bị xiềng xích. Người dân New York có lý do để phẫn nộ về điều này trong năm 2026”, tuyên bố kết luận.

Nguồn: The Independent