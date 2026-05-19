"Điểm nóng" mới của tội phạm mạng quốc tế

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra bên trong một trung tâm lừa đảo ở O’Smach, Campuchia, ngày 2/2/2026 (Ảnh: AP)

Mối lo ngại Sri Lanka trở thành trung tâm tội phạm mạng quốc tế diễn ra sau các chiến dịch trấn áp mạnh tay ở các trung tâm lừa đảo tại Campuchia và Myanmar.

Theo đó, một số mạng lưới lừa đảo, tội phạm mạng bị buộc phải rời khỏi các quốc gia ở Đông Nam Á đã chuyển sang các cơ sở mới. Và ngày càng có nhiều tội phạm mạng quốc tế chuyển hoạt động sang Sri Lanka - một điểm đến hấp dẫn do việc cấp visa dễ dàng và mạng lưới Internet tốc độ cao, ổn định.

Kể từ đầu năm nay, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, với cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng. Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Fredrick Wootler cho biết con số này tăng mạnh so với 430 người trong cả năm 2024.

Tháng 4/2026, hải quan Sri Lanka đã chặn bắt 9 công dân Trung Quốc đang cố gắng buôn lậu hàng trăm điện thoại di động và máy tính xách tay đã qua sử dụng vào nước này, làm dấy lên nghi ngờ chúng sẽ được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Cảnh sát áp giải các công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì nghi ngờ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến đến trại giam sau khi họ bị bắt ở Colombo, ngày 9/5/2026 (Ảnh: AFP)

Các trang web lừa đảo - nơi các đối tượng dụ dỗ người dùng Internet sa vào những mối quan hệ tình cảm giả, đầu tư tiền điện tử và những nền tảng cá cược - đã phát triển mạnh trên khắp Đông Nam Á. Ban đầu chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc, những nhóm tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo này đã mở rộng hoạt động sang những người sử dụng ngôn ngữ khác.

Những đối tượng thực hiện các vụ lừa đảo đôi khi là lừa đảo tự nguyện, hoặc là những người nước ngoài bị buôn bán và ép buộc làm việc.

Các mạng lưới tội phạm mạng quốc tế hoạt động ở Sri Lanka nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên khắp châu Á, bao gồm cả Ấn Độ, Việt Nam và Philippines, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng chính người Sri Lanka có thể là nạn nhân tiếp theo.

Trung Quốc - quốc gia đã tăng cường hợp tác với các chính phủ trong khu vực trong những năm gần đây để trấn áp những mạng lưới lừa đảo - đã thừa nhận sự dịch chuyển địa lý này. Đại sứ quán Bắc Kinh tại thủ đô Colombo cho biết hoạt động bất hợp pháp ở Sri Lanka đã gia tăng sau các hành động thực thi pháp luật ở Campuchia và Myanmar.

Các mạng lưới tội phạm chuyển từ Myanmar và Campuchia - nơi chính quyền đã tăng cường truy quét và trục xuất. Các đối tượng này lợi dụng chính sách thị thực du lịch 30 ngày của Sri Lanka dành cho công dân hơn 40 quốc gia - bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, những người khác có thể dễ dàng xin visa trực tuyến.

Thêm 280 nghi phạm nước ngoài đã bị bắt giữ vào tuần trước gần thủ đô Colombo. Và 135 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vào tháng 3 tại một trung tâm lừa đảo.