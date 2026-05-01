Giới trẻ đang "nghiện" xem bói bằng ChatGPT, Gemini, DeepSeek: Luận từ tử vi sang Tarot chỉ trong một câu lệnh

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng tìm đến trí tuệ nhân tạo (AI) để xem bói, bởi họ nhận thấy các mô hình AI rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả tương đương so với các thầy bói truyền thống.

Trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, hashtag #deepseeksuanming, hay bói toán bằng DeepSeek, đã thu hút hơn 55 triệu lượt xem. DeepSeek là một dòng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc được ra mắt vào năm 2023.

Nhiều người dùng cho biết bói toán bằng AI đã được tích hợp một cách liền mạch vào thói quen hàng ngày của họ. Họ thường hỏi về triển vọng nghề nghiệp và chuyện tình cảm – những câu hỏi mà trước đây họ thường hỏi một thầy bói người thật.

Không giống như con người, các mô hình AI có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm Hệ thống Sao Tím, một hình thức chiêm tinh học Trung Quốc giải thích cuộc đời của một người dựa trên thời gian sinh, bài Tarot phương Tây và các kỹ thuật như xem chỉ tay và xem tướng mặt từ ảnh chụp.

Các mô hình AI tạo ra bố cục bài ảo và đưa ra cách giải thích dựa trên câu hỏi của người dùng.

Một số người dùng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ bói toán bằng trí tuệ nhân tạo. Một người đã trả 60 nhân dân tệ (230.000 VNĐ) cho một ứng dụng bói toán cung cấp những phân tích do AI tạo ra và mở khóa một báo cáo toàn diện.

Một người dùng khác đã đầu tư 90 nhân dân tệ (350.000 VNĐ) vào một chiếc kẹp điện thoại "thông minh", được trang bị chip tích hợp. Khi chạm kẹp vào điện thoại, một trang được thiết kế đẹp mắt sẽ hiện ra, hiển thị vận may hàng ngày của người dùng cùng với những lời khuyên thiết thực về cách tiếp cận ngày mới.

Theo mô tả sản phẩm, các bài đọc kết hợp "triết học phương Đông và diễn giải bằng trí tuệ nhân tạo", nhằm đưa ra những gợi ý "tích cực".

Phản hồi từ người mua cho thấy nhiều người cho rằng các chỉ số của sản phẩm mang ý nghĩa "may mắn", và thường xuyên kiểm tra dự báo hàng ngày vào mỗi buổi sáng.

Người dùng thường không bận tâm đến việc kết quả được tạo ra bởi AI; trên thực tế, nhiều người thích các kết quả do AI phân tích hơn, đánh giá cao tính hiệu quả về chi phí, tốc độ và độ chính xác so với phân tích của con người.

Tại Trung Quốc, một số thầy bói truyền thống dựng quầy ở những nơi công cộng, mời những người tò mò đến tìm kiếm lời tiên tri của họ. Ngoài ra, một nhóm nhỏ các thầy bói bí ẩn, nổi tiếng với độ chính xác đặc biệt chỉ hoạt động dựa trên sự giới thiệu và thường tính phí cao hơn so với các dịch vụ AI.

Hơn nữa, một số người dùng cảm thấy rằng các sản phẩm đầu ra của AI có vẻ "được thiết kế riêng" và được truyền đạt bằng giọng điệu dễ hiểu hơn.

Trong việc xem chỉ tay và xem tướng mặt, trí tuệ nhân tạo thậm chí có thể xác định chính xác các dấu hiệu cụ thể trên hình ảnh, nâng cao cảm nhận về độ chính xác khoa học trong các phân tích của nó.

Một số người tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra kết quả chính xác hơn vì bói toán truyền thống thường dựa vào việc tổng hợp dữ liệu từ các xu hướng rộng hơn.

Những ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng những bài đọc do AI tạo ra cũng có thể chung chung và mơ hồ, ví chúng như một trò lừa đảo khi đưa ra những câu trả lời có vẻ cụ thể và cá nhân hóa nhưng cuối cùng lại thiếu chiều sâu.

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ lo ngại rằng kết quả dự đoán của AI có thể khác nhau đáng kể đối với cùng một câu hỏi. Có những trường hợp người dùng nhận được dự đoán tiêu cực, chẳng hạn như dự báo cái chết sắp xảy ra.

Một số người nhận được kết quả không như ý lại đón nhận chúng một cách hài hước, chia sẻ trải nghiệm của họ trực tuyến để giải trí.

Một người dùng bình luận: "Bói toán, dù là do con người hay trí tuệ nhân tạo thực hiện, về bản chất đều là một chiêu trò bán hàng. Bạn càng muốn tin thì nó càng trở nên thuyết phục hơn."

Một người khác nhận xét: "Tôi biết chúng có thể không chính xác, nhưng chúng mang lại cho tôi cảm giác chắc chắn và an tâm."

Những năm gần đây, các hoạt động như xem bói, thờ cúng thần linh tại các đền chùa và sử dụng ứng dụng cá gỗ (muyu) kỹ thuật số để tích lũy công đức ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo báo cáo của iiMedia Research, thị trường AI xuanxue, hay "triết lý bí ẩn", đạt quy mô 12 tỷ nhân dân tệ (1,8 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2024, tăng trưởng hơn 40% mỗi năm. Hơn 70% người dùng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Đối với nhiều người, những thực hành tâm linh này đóng vai trò như một lối thoát khỏi áp lực ngày càng tăng của trường học, công việc và hôn nhân trong xã hội hiện đại.

Nguồn: SCMP