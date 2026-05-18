Bé trai bị chấn thương não khi trèo vào thùng quần áo chơi

Sự việc xảy ra mới đây tại một nhà máy may mặc ở Hải Phong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khi đứa trẻ được bố mẹ đưa đến nơi làm việc đã trèo vào một thùng hàng và bị vùi lấp dưới quần áo. Những người lớn, không hề hay biết về nguy hiểm, đã kéo thùng hàng đi.

Ngày 14/5, một nhân viên thuộc Phòng Tuyên truyền huyện Hải Phong cho biết, sau khi nhận ra con mình mất tích, người bố tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng tìm thấy đứa trẻ bất tỉnh trong thùng. Cha mẹ đứa trẻ đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Nữ nhân viên chất quần áo lên người đứa trẻ mà không hề hay biết.

Đứa trẻ đã tỉnh lại sau khi được thở oxy và kết quả khám cho thấy em bị chấn thương sọ não nhẹ.

Ngày 15/5, nhân viên Trung tâm Quản lý Không gian mạng Hải Phong thuộc tỉnh Quảng Đông đã phản hồi rằng thông tin lan truyền trên mạng cho rằng một đứa trẻ đã chui vào thùng hàng và tử vong sau khi bị quần áo đè lên là không đúng sự thật.

Về thông tin lan truyền trên mạng về việc trẻ em bị ngạt thở tử vong, nhân viên Trung tâm Thông tin Mạng Hải Phong cho biết các bộ phận liên quan vẫn đang theo dõi và xử lý vụ việc.