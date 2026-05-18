Một con cá phun nước trong nhà hàng hải sản bỗng dưng được hơn 10 triệu người xin phóng sinh

Một ông chủ nhà hàng hải sản tại Đại Liên, Liêu Ninh (Trung Quốc) vừa trải qua một tình huống dở khóc dở cười khi một con cá trong cửa hàng liên tục quẫy đạp phun nước vào ban đêm, cuối cùng làm hỏng cả một chiếc tivi. Chú "cá phun nước" này vì có ngoại hình ngộ nghĩnh, cộng thêm khát vọng sống mãnh liệt nên đã được hàng chục triệu cư dân mạng Trung Quốc xin "phóng sinh". Cuối cùng, ông chủ cửa hàng hải sản cũng đồng ý sẽ không thịt nó, "chọn thời gian sẽ trực tiếp mang đi phóng sinh!"

Theo truyền thông, ông chủ nhà hàng khi chuẩn bị tan làm vào nửa đêm thì phát hiện một con cá sắp bị làm thịt đang liên tục quẫy nước trong bể. Cảm giác như chú "cá phun nước" này rất muốn sống sót, thậm chí nó còn nhắm chuẩn xác hướng chiếc tivi trong quán để phun nước điên cuồng.

Đoạn clip đã có hơn 10 triệu lượt xem

Ông chủ lập tức đổi bể cá khác, nhưng "cá phun nước" vẫn tiếp tục kích động, không ngừng quẫy nước. Cuối cùng, chiếc tivi do bị ngấm nước dẫn đến bo mạch chủ bị hỏng hoàn toàn, ông chủ chỉ biết bất lực mang đi sửa và mua thiết bị mới.

Đoạn video "phá nhà" kỳ diệu này sau khi được đăng tải lên mạng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm trực tuyến của hơn 10 triệu cư dân mạng Trung Quốc. Mọi người đều bị cảm động trước ý chí sinh tồn mạnh mẽ muốn được sống tiếp của con cá này.

Cộng thêm việc mắt và lỗ phun nước của "cá phun nước" tạo thành một biểu cảm nhỏ rất hài hước, trông giống như một khuôn mặt đang mếu máo khóc, khiến cho hình ảnh càng trở nên sinh động và có câu chuyện hơn. Ông chủ nhà hàng sau đó cũng phản hồi một cách ấm áp rằng hiện tại có hàng chục triệu cư dân mạng quan tâm, trạng thái tinh thần của nó đang rất tốt và ông cũng có cho nó ăn đồ ăn.

Biểu cảm của con cá khiến cư dân mạng thương xót

Cảm kích trước khát vọng sống mạnh mẽ của chú cá, ông chủ cũng cho biết sau này không có ý định đem đi chế biến món ăn nữa mà quyết định sẽ trực tiếp mang đi phóng sinh.

Con cá nổi tiếng trên mạng nhờ thực lực khiến hàng chục triệu cư dân mạng phải bận lòng này có tên khoa học là "Raja porosa" (một loài thuộc họ Cá đuối skate), ở vùng Sơn Đông, Liêu Ninh thường gọi là "cá ông chủ". Chúng thuộc loài cá sống ở tầng đáy gần biển vùng ôn đới lạnh, khả năng thích nghi để sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ, ngày thường có thói quen vùi mình trong cát, chỉ lộ ra mắt và lỗ phun nước, đồng thời hoạt động kiếm ăn vào ban đêm.

Nguồn: ETtoday