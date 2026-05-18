Cô dâu trẻ bị hôn thê đâm tử vong, người đàn ông chỉ lĩnh 17 năm tù gây phẫn nộ

Gia đình một cô gái trẻ tại Hàn Quốc đã công khai gương mặt con gái sau khi hung thủ sát hại cô bằng gần 200 nhát dao chỉ bị tuyên phạt 17 năm tù. Người thân nạn nhân cho rằng đây là vụ giết người có chủ đích, không phải hành vi bộc phát như nhận định của tòa án.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 23/5, Tòa án quận Yeongwol thuộc thành phố Chuncheon đã tuyên phạt người đàn ông họ A (28 tuổi) mức án 17 năm tù giam vì tội giết người.

Bị cáo bị cáo buộc đã sát hại bạn gái họ B, ngoài 20 tuổi, vào khoảng 12h59 trưa ngày 24/7 năm ngoái tại một căn hộ ở khu Deokpo, huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. Hai người đang sống chung và chuẩn bị kết hôn.

Cơ quan điều tra xác định A đã dùng dao đâm nạn nhân hơn 190 nhát khiến cô tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, A tự làm bị thương bản thân bằng chính hung khí rồi gọi điện báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, người này khai rằng mình bị căng thẳng kéo dài vì mâu thuẫn tiếng ồn với hàng xóm. A nói đã nổi cơn thịnh nộ sau khi bị bạn gái xúc phạm bằng câu hỏi: “Anh bị thiểu năng trí tuệ à?”.

Tại phiên sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội trong trạng thái kích động do chịu áp lực tinh thần cực độ liên quan đến tranh chấp tiếng ồn giữa các tầng, đồng thời cân nhắc việc bị cáo chủ động trình báo sau khi gây án cũng như gia đình bị cáo đã chi trả tiền hỗ trợ cho phía nạn nhân.

Tuy nhiên, gia đình cô B cho biết họ hoàn toàn không thể chấp nhận phán quyết này.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương sau phiên tòa, người thân nạn nhân khẳng định A đã lên kế hoạch giết người từ trước. Họ dẫn lời khai trong quá trình điều tra tâm lý tội phạm của bị cáo: “Tôi đang nghỉ ở công ty thì bạn gái gọi điện bảo về nhà. Lúc đó tôi nghĩ hôm nay phải về giết cô ấy”.

Gia đình cũng cho rằng toàn bộ quá trình từ lúc gây án, tự làm bị thương đến khi gọi cảnh sát đầu thú chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, cho thấy đây không phải hành vi mất kiểm soát tức thời.

Liên quan đến mâu thuẫn tiếng ồn, người nhà nạn nhân nói những hàng xóm từng xảy ra tranh chấp đã chuyển đi từ một tuần trước thời điểm xảy ra vụ án. Họ cũng phủ nhận việc cô B từng xúc phạm bạn trai như lời khai của hung thủ.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cho biết khoản “tiền hỗ trợ thân nhân” từ trung tâm hỗ trợ nạn nhân đã bị tính thành tiền bồi thường hòa giải, qua đó trở thành yếu tố giúp bị cáo được giảm án.

Theo lời người mẹ, gia đình đã ký cam kết không hòa giải riêng với hung thủ và chấp nhận để nhà nước có quyền truy đòi khoản tiền này từ bị cáo. Dù vậy, khoản hỗ trợ 42 triệu won (khoảng hơn 740 triệu đồng) sau đó vẫn được xem là tình tiết giảm nhẹ cho A.

“Một người mẹ nào lại bán mạng con mình với giá 42 triệu won chứ?”, mẹ nạn nhân nghẹn ngào nói. Bà cũng công khai ảnh khuôn mặt con gái để kêu gọi dư luận quan tâm và yêu cầu tòa án tăng nặng hình phạt đối với hung thủ.

Được biết, cô B mắc tiểu đường tuýp 1 từ nhỏ và phải mang máy bơm insulin bên người để duy trì sự sống. Cô còn mắc viêm cột sống dính khớp nên gặp khó khăn trong lao động, nhưng vẫn cố gắng làm thêm trước ngày cưới để phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Sau bản án sơ thẩm, phía công tố đã kháng cáo vì cho rằng mức án quá nhẹ. Trước đó, viện kiểm sát từng đề nghị mức án 25 năm tù đối với A.

Công tố viên nhấn mạnh bị cáo đã sát hại dã man người phụ nữ chuẩn bị kết hôn với mình, chưa nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân và không thể hiện thái độ ăn năn thực sự.