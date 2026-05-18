Đẹp trai đến mức bị nghi là AI, một nam sinh đại học gây bão toàn mạng

Một đoạn video ngắn cổ vũ sĩ tử kỳ thi đại học của Trường Đại học Trung Nam (Trung Quốc) gần đây đã bất ngờ gây bão toàn mạng nước này, nhưng hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một nam sinh. Do sở hữu ngoại hình đẹp đến mức không thực tế, nhiều cư dân mạng thoạt nhìn thậm chí còn nghi ngờ video đã sử dụng công nghệ AI, đồng thời cảm thán "người này nhìn không giống người thật chút nào", "còn phóng đại hơn cả sản phẩm do AI tạo ra". Khi đoạn video được lan truyền chóng mặt, danh tính thật của nam sinh này cũng được tìm ra, không chỉ có ngoại hình hút mắt, anh chàng còn là một học bá đúng nghĩa, và điều khiến cư dân mạng phấn khích hơn cả là anh hiện vẫn còn độc thân.

Theo truyền thông, Trường Đại học Trung Nam gần đây đã quay video chúc mừng kỳ thi đại học theo thông lệ để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử sắp bước vào phòng thi, đồng thời kết hợp quảng bá tuyển sinh. Trong video, hai nam sinh mặc trang phục giống nhau cùng xuất hiện trong khung hình, nhưng nam sinh đứng bên phải lại trở thành tâm điểm của toàn mạng xã hội chỉ trong nháy mắt nhờ đường nét khuôn mặt quá đỗi thanh tú, làn da cực đẹp cùng khí chất như tự mang bộ lọc chỉnh ảnh.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong đều ngỡ ngàng, liên tục để lại bình luận: "Đây có thật là người không vậy?", "Đẹp trai như nhân vật được dựng bằng AI", "Đúng là nhân vật anime bước ra đời thực". Thậm chí có người còn trêu đùa rằng vì ngoại hình của hai người có sự chênh lệch lớn nên "bên phải giống như bật chất lượng 4K, còn bên trái vẫn dừng lại ở 480P", "hai người họ cứ như không ở cùng một layer vậy", có cư dân mạng còn cười nói: "Sự tồn tại của người bạn bên trái là để chứng minh video này không phải do AI tạo ra".

Do công nghệ AI những năm gần đây ngày càng chân thực, nhiều người trong khoảnh khắc đầu tiên thực sự đã nghĩ rằng nam sinh bên phải là nhân vật do AI tổng hợp, còn nam sinh bên trái mới là người thật. Khi cuộc thảo luận tiếp tục lan rộng, danh tính thật của nam sinh này cũng được hé lộ. Anh tên là Cao Vũ Hằng, hiện là sinh viên năm thứ tư Viện Quốc tế Dundee thuộc Trường Đại học Trung Nam, đến từ Phúc Châu, Phúc Kiến, và đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải để tiếp tục học cao học.

Không chỉ dừng lại ở đó, có thông tin cho biết anh từng đồng thời trúng tuyển vào Trường Đại học Imperial College London của Anh và Trường Đại học Đồng Tế. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, ngày thường anh còn đam mê tập gym, chơi bóng, trượt tuyết và viết thư pháp, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ: "Đúng chuẩn thiết lập của nam chính trong tiểu thuyết".

Đối mặt với việc bất ngờ nổi tiếng, bản thân Cao Vũ Hằng tỏ ra khá khiêm tốn. Khi trả lời phỏng vấn, anh thành thật chia sẻ rằng việc video gây sốt lần này đối với bản thân thực ra là một "niềm vui bất ngờ", còn về lý do tại sao mọi người lại thấy giống AI, anh cười nói: "Có lẽ vì video có thực hiện phục hồi chất lượng hình ảnh nên mới có một chút cảm giác AI". Tuy nhiên, anh cũng cho rằng mọi người đã có phần nói quá, và khiêm tốn bày tỏ: "Em thấy bản thân thực ra chỉ là một chàng trai ưa nhìn bình thường thôi". Ngoài ra, khi được hỏi ngày thường có nhiều người chủ động xin phương thức liên lạc hay không, Cao Vũ Hằng cũng đại ý phản hồi rằng thường vì lịch sự nên anh đều cho, nhưng không nhất thiết sẽ tiếp tục trò chuyện, "vì em sợ đối phương sẽ cảm thấy ngượng ngùng".

Nguồn: HK01