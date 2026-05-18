Thái Lan: Phát hiện thi thể trôi dạt vào bãi biển, nghi của một cảnh sát đang mất tích

Mới đây, thi thể đã được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển Nai Thon thuộc phường Sakhu, huyện Thalang, Phuket, Thái Lan và được cho chính là của một nam cảnh sát mất tích tại địa phương.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới được phát hiện vào sáng Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 vừa qua. Xác người đàn ông đã được tìm thấy 2 ngày sau khi nạn nhân bị sóng lớn cuốn ra biển. Được biết, người đàn ông này đã đi bơi tại bãi biển Nai Thon vào ngày 15 tháng 5, trong điều kiện gió mạnh và sóng cao hơn hai mét. Anh được cho là đã bị cuốn ra xa bờ và mất tích.

Thi thể nam giới dạt vào bãi biển tại Phuket, Thái Lan.

Các nhân viên cứu hộ tại bãi biển đã cố gắng cứu người đàn ông nhưng không thể tiếp cận được nạn nhân do dòng chảy mạnh. Một chiếc Toyota Camry màu bạc mang biển số Chiang Rai sau đó được tìm thấy đậu gần đó. Khoảng 6 giờ 30 sáng 17/5, người dân địa phương đã báo cảnh sát sau khi một thi thể được tìm thấy trôi dạt vào bờ gần một ngôi đền ở phường Sakhu.

Cảnh sát và các bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Vachira Phuket đã kiểm tra hiện trường và tìm thấy thi thể của một người đàn ông Thái Lan trung niên chỉ mặc quần lót màu đen. Thi thể đã bắt đầu phân hủy và có nhiều vết trầy xước trên nhiều bộ phận cơ thể.

Các quan chức cho rằng những vết trầy xước là do sóng mạnh và cát gây ra trong quá trình di chuyển thi thể trên biển. Khám nghiệm ban đầu cho thấy người đàn ông đã chết khoảng 2 ngày trước đó. Báo Khaosod đưa tin thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi chi tiết.

Cảnh sát tin rằng người chết có thể chính là Trung úy cảnh sát Thaphanpapop, 25 tuổi, phó thanh tra từ một đồn cảnh sát ở tỉnh Phang Nga. Người thân sẽ được yêu cầu xác nhận danh tính chính thức trước khi tiến hành việc mai táng.

Năm ngoái, một người đàn ông đã tử vong sau khi bị sóng cuốn ra biển khi đang câu cá tại bãi biển Laem Sing ở Phuket. Những sự việc này một lần nữa là lời cảnh báo người dân cần thận trọng khi đi tắm biển để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.