Vì sao người Hàn Quốc đánh răng 3 lần mỗi ngày?

Việc đánh răng 2 lần/ngày là tiêu chuẩn chung của nhiều quốc gia trên thế giới, thế nhưng người Hàn Quốc thường đánh răng tới 3 lần mỗi ngày.

Cảnh tượng thường thấy vào buổi trưa ở văn phòng làm việc, trường học hay nhà hàng tại Hàn Quốc là dãy người xếp hàng trong nhà vệ sinh, tay cầm bàn chải và miệt mài đánh răng.

Đối với nhiều nền văn hóa khác, việc đánh răng thường chỉ gói gọn vào hai thời điểm là sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Tuy nhiên ở Hàn Quốc, con số tiêu chuẩn phải là 3 lần đánh răng mỗi ngày. Điều này đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng ăn sâu vào nếp sống của người dân.

Người Hàn Quốc có văn hóa đánh răng sau bữa trưa. (Ảnh: KoreanJeajong)

Vì sao người Hàn Quốc luôn đánh răng 3 lần mỗi ngày?

Nguồn gốc của thói quen này xuất phát từ chiến dịch "Quy tắc 3-3-3", giáo dục sức khỏe răng miệng toàn quốc vào cuối thập niên 1980, do Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc (KDA) phối hợp cùng chính phủ khởi xướng.

Quy tắc này vô cùng đơn giản: Đánh răng 3 lần/ngày, trong vòng 3 phút sau khi ăn, và mỗi lần đánh ít nhất trong 3 phút. Được nha khoa học và chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ, quy tắc này đã biến hành động vệ sinh cá nhân thông thường thành phản xạ tự nhiên của cả quốc gia. Dưới đây là 5 lý do cốt lõi giải thích vì sao người Hàn Quốc lại duy trì thói quen này xuyên suốt đến vậy.

Văn hóa ẩm thực

Lý do đầu tiên và dễ nhận thấy nhất nằm ngay trên bàn ăn của người Hàn. Ẩm thực Hàn Quốc nổi tiếng thế giới nhờ sự phong phú và hương vị đậm đà, nhưng đi kèm với đó là việc sử dụng một lượng lớn các gia vị có mùi nồng và bám lâu.

Tỏi, hành tấy, hành lá, vừng và đặc biệt là các loại ớt bột (gochugaru), tương ớt (gochujang), tương đậu (doenjang) xuất hiện trong hầu hết các món ăn từ kim chi, canh hầm cho đến thịt nướng. Sau một bữa trưa với canh kim chi hay cơm trộn, mùi tỏi và các loại gia vị nồng nặc không chỉ lưu lại trong khoang miệng mà còn có thể khiến người đối diện cảm thấy khó chịu khi giao tiếp.

Đánh răng ngay sau khi ăn là giải pháp triệt để nhất giúp họ loại bỏ hoàn toàn mùi thức ăn, lấy lại hơi thở thơm mát để tự tin tiếp tục công việc buổi chiều. Bên cạnh đó, các loại ớt bột và hạt vừng rất dễ bám vào các kẽ răng, gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng nếu không được làm sạch kịp thời.

Người Hàn Quốc dùng bữa cùng nhiều món đồ muối, dễ gây mùi khó chiu. (Ảnh: AsiaInsprition)

Sợ gây phiền hà

Xã hội Hàn Quốc rất coi trọng thể diện và các quy chuẩn ứng xử nơi công cộng. Một trong những khái niệm quan trọng trong văn hóa giao tiếp của họ là "nunchi" – khả năng quan sát, nhạy bén để hiểu cảm xúc của người khác và tránh làm tổn thương hay gây khó chịu cho họ.

Việc để cơ thể hay hơi thở có mùi khó chịu khi tiếp xúc với đồng nghiệp, cấp trên hoặc khách hàng được coi là hành vi thiếu tôn trọng, thậm chí biểu hiện của sự cẩu thả trong việc tự chăm sóc bản thân. Do đó, người Hàn Quốc đánh răng sau bữa trưa không chỉ vì lợi ích sức khỏe của chính họ, mà còn là một hành động thể hiện sự lịch thiệp và tử tế đối với những người xung quanh.

Họ không muốn hơi thở nồng mùi tỏi từ bữa trưa làm ảnh hưởng đến bầu không khí của cuộc họp buổi chiều. Việc sở hữu nụ cười sạch sẽ, hơi thở thơm tho được xem như tấm danh thiếp giúp họ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và chỉn chu trong mắt mọi người.

Ngay từ nhỏ, trẻ em Hàn Quốc được dạy cần đánh răng 3 lần mỗi ngày để mùi hơi thở không ảnh hưởng người xung quanh. (Ảnh: KoreanHerald)

Tính đồng bộ

Người Hàn Quốc vốn nổi tiếng với tinh thần tập thể cao, từ trường học cho đến phòng làm việc. Khi quy tắc "3-3-3" được đưa vào hệ thống giáo dục từ bậc mầm non, trẻ em đã được dạy cách xếp hàng đánh răng cùng nhau sau bữa ăn trưa tại trường.

Thói quen này được lặp đi lặp lại suốt những năm tháng ấu thơ, tạo thành một vùng ký ức và phản xạ tự nhiên khi trưởng thành. Khi bước vào môi trường công sở, hành động này tiếp tục được củng cố bằng hiệu ứng đám đông.

Khi thấy đồng nghiệp đứng dậy cầm theo chiếc túi đựng bàn chải hướng về phía nhà vệ sinh sau giờ ăn, ai cũng sẽ tự khắc làm theo để không cảm thấy mình bị lạc lõng hay đứng ngoài quy chuẩn của tập thể.

Tại các công ty Hàn Quốc, không ai cảm thấy ngại ngùng khi đánh răng ở nơi công cộng, bởi vì tất cả mọi người xung quanh họ đều đang làm điều tương tự. Các tòa nhà văn phòng luôn thiết kế bồn rửa mặt rộng rãi để phục vụ riêng cho nhu cầu này.

Văn hóa đánh răng tại Hàn Quốc được quảng bá trên phim ảnh. (Ảnh: KoreanHerald)

Chi phí y tế cao

Một yếu tố thực tế khác thúc đẩy thói quen này chính là nhận thức về chi phí chăm sóc răng miệng. Mặc dù Hàn Quốc có hệ thống bảo hiểm y tế rất tốt, nhưng các dịch vụ chuyên sâu về nha khoa như bọc răng sứ, trồng răng implant, hay niềng răng vẫn tiêu tốn khoản chi phí cực kỳ đắt đỏ và thường không được bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

Người Hàn Quốc hiểu rất rõ rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc bỏ ra 3 phút đánh răng sau mỗi bữa ăn rẻ hơn và ít đau đớn hơn rất nhiều so với việc phải ngồi trên ghế nha sĩ để điều trị sâu răng hay viêm lợi.

Đánh răng thường xuyên giúp loại bỏ mảng bám thức ăn trước khi chúng kịp cứng lại thành cao răng, từ đó bảo vệ men răng và giữ cho răng nướu luôn khỏe mạnh. Đối với họ, chiếc bàn chải đánh răng chính là công cụ đầu tư tiết kiệm và hiệu quả nhất cho sức khỏe lâu dài.

Sản phẩm chăm sóc răng

Để duy trì một thói quen di động như đánh răng tại nơi làm việc hay khi đi du lịch, sự hỗ trợ từ các sản phẩm tiện ích là không thể thiếu. Tại Hàn Quốc, ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân đã biến việc đánh răng trở nên dễ dàng và thời trang hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dễ dàng mua được các bộ dụng cụ đánh răng du lịch nhỏ gọn, các loại hộp đựng bàn chải có chức năng khử trùng bằng tia UV, hay bàn chải điện bỏ túi ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào trên phố.

Thậm chí, thiết kế của các tuýp kem đánh răng hay bàn chải tại đây cũng rất bắt mắt, biến chúng thành một món phụ kiện cá nhân thể hiện phong cách sống. Sự sẵn có và tiện lợi của các công cụ này giúp xóa bỏ mọi rào cản về mặt không gian và thời gian.