Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông liên tục 60 tiếng để dựng cọc giữa sông, dự án 106 nghìn tỷ sắp hoàn thành

Trung Quốc vừa hoàn tất một giai đoạn nền móng quan trọng của cầu Hannan bắc qua sông Dương Tử tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau khi đổ bê tông liên tục suốt 60 giờ tại mố neo phía nam.

Đây được xem là cột mốc kỹ thuật lớn trong quá trình xây dựng cây cầu treo quy mô lớn, đồng thời đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong quá trình “nâng” giếng chìm mà đơn vị thi công mô tả là lớn nhất thế giới trong một dự án đường bộ.

Trong xây dựng dân dụng, giếng chìm không phải là một cấu trúc trang trí hay phần nổi của công trình, mà là nền móng khổng lồ dùng để đỡ cầu, trụ hoặc mố neo, đặc biệt tại những khu vực có địa chất phức tạp, nền đất yếu, vùng ngập nước hoặc ven sông.

Với cầu Hannan, phần giếng chìm phía nam sẽ đóng vai trò hấp thụ và truyền tải lực kéo cực lớn do các cáp chính của cầu treo tạo ra.

Giếng chìm mố neo phía nam của cầu Hannan có kích thước mặt bằng 76,4 m x 76,4 m, cao 43 m và được chia thành 36 khoang bên trong. Cách chia khoang này giúp quá trình thi công được thực hiện theo từng giai đoạn, đồng thời cho phép kiểm soát việc hạ chìm, theo dõi biến dạng hình học và điều chỉnh vị trí của kết cấu trong quá trình lắp đặt. Do công trình nằm trên nền đất bồi ven sông, các đội kỹ thuật phải kiểm soát chặt các yếu tố như mực nước ngầm, áp lực đất, ứng suất bên trong và độ nghiêng của giếng chìm.

Đợt đổ bê tông kéo dài 60 giờ là một trong những khâu khó nhất của giai đoạn nền móng. Với những khối bê tông khổng lồ, quá trình đổ phải diễn ra theo nhịp độ được tính toán kỹ lưỡng để tránh tạo ra điểm yếu giữa các lớp bê tông, kiểm soát biến động nhiệt độ và bảo đảm sự ổn định của kết cấu trong suốt thời gian thi công. Công trường phải duy trì nguồn vật liệu liên tục, tổ chức các nhóm công nhân luân phiên và vận hành hệ thống giám sát kỹ thuật không ngừng nghỉ.

Một thách thức lớn của bê tông khối lớn là hiện tượng sinh nhiệt trong quá trình đông kết. Nếu chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khối bê tông không được kiểm soát, vật liệu có thể xuất hiện ứng suất và vết nứt, ảnh hưởng tới độ bền lâu dài của công trình. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung bê tông, đội thi công còn phải theo dõi nhiệt độ, điều chỉnh cấp phối và kiểm tra trạng thái kết cấu trong suốt quá trình đổ.

Theo đơn vị thi công, dự án đã sử dụng hệ thống giám sát thông minh, kỹ thuật gia cố móng trên nền đất bồi và hệ ván khuôn công xôn để giảm thiểu rủi ro. Các cảm biến và hệ thống số được dùng để theo dõi độ ổn định của kết cấu, an toàn lao động và diễn biến của bê tông trong từng giai đoạn. Với các nền móng sâu, ngay cả những thay đổi nhỏ về độ nghiêng, áp lực hoặc độ lún cũng có thể ảnh hưởng tới các bước thi công tiếp theo nếu không được xử lý kịp thời.

Cầu Hannan được thiết kế là cầu treo hai tháp, có nhịp chính dài 1.600 m, mặt cầu hộp thép, 8 làn xe và cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 120 km/h.

Theo Road and Bridge International, đơn vị liên quan đến Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, cây cầu sẽ được tích hợp vào hệ thống đường vành đai đô thị Vũ Hán. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu thứ 13 bắc qua sông Dương Tử tại thành phố này, đồng thời được giới thiệu là cầu treo 8 làn có 2 cáp chính lớn nhất tỉnh Hồ Bắc. Ước tính, tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 27,33 tỷ nhân dân tệ (106 nghìn tỷ đồng).

Việc xây cầu qua sông Dương Tử tại Vũ Hán đòi hỏi quy hoạch kỹ lưỡng do phải tính đến luồng tàu thủy, lưu lượng xe, đặc điểm nền đất, biến động mực nước và khả năng kết nối với các tuyến đường hiện hữu. Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á, đi qua nhiều vùng công nghiệp và đô thị quan trọng của Trung Quốc. Vì vậy, những cây cầu mới trên tuyến sông này thường được xem là dự án chiến lược về vận tải, logistics và liên kết vùng.

Cầu Hannan được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa Vũ Hán và các khu vực lân cận của tỉnh Hồ Bắc, đồng thời mở rộng mạng lưới giao thông của vùng đô thị. Với nhịp chính 1.600 m, cầu sử dụng kết cấu treo để vượt qua một khoảng cách lớn trên sông mà không cần nhiều trụ giữa lòng sông. Giải pháp này giúp duy trì không gian cho tàu thuyền qua lại, đồng thời tập trung tải trọng vào các tháp chính và mố neo hai bên bờ.

Tháng 5/2026, các cơ quan chính thức của Trung Quốc thông báo 2 tháp chính của cầu Hannan đã hoàn thành. Tháp bắc cao 230,5 m, còn tháp nam cao 228,5 m. Sự chênh lệch chiều cao này được thiết kế để bù lại khác biệt địa hình giữa 2 bờ, qua đó bảo đảm đường tim kết cấu và sự cân bằng theo thiết kế. Sau khi hoàn tất 2 tháp chính, dự án chuyển sang các giai đoạn liên quan đến phần thượng tầng như lắp đặt lối đi tạm, chuẩn bị kéo cáp chính, lắp ráp bản mặt cầu thép, trải mặt đường, thử tải và kết nối với hệ thống đường dẫn.

Theo các nguồn địa phương, cầu Hannan dự kiến sẽ mở cửa cho xe lưu thông vào năm 2028. Khi đó, phần lớn những gì đang được thi công công phu nhất hôm nay, bao gồm giếng chìm và nền móng mố neo, sẽ nằm ngoài tầm mắt người đi đường.

Theo CPG