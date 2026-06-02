Cảnh tượng như tận thế tại Trung Quốc, "bức tường xám" khổng lồ nuốt chửng khu dân cư trong 2 phút

Ngày 31 tháng 5, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng gió mạnh cực đoan và bão cát. Những cơn gió lớn cuốn theo cát bụi tràn vào khu vực trung tâm thành phố, với gió giật cục bộ lên tới cấp 13. Tầm nhìn tại một số nơi xuống dưới 100 mét, khiến ban ngày bỗng chốc trở nên tối tăm như ban đêm. Nhiều người dân mô tả, bức tường cát đen như muốn đổ ập xuống thành phố, khung cảnh "trông giống như ngày tận thế".

Theo báo cáo từ tờ Tế Nam Thời Báo, Triệu Linh, dự báo viên chính của Đài khí tượng tỉnh Hắc Long Giang, cho biết trong ngày 31, do ảnh hưởng của không khí ấm áp mạnh, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Hắc Long Giang tăng vọt, nhiệt độ cao nhất tại Cáp Nhĩ Tân đạt mức 35,3 độ C, tích tụ một lượng lớn năng lượng không ổn định trong khí quyển.

Bão cát tại Trung Quốc

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, một đợt không khí lạnh mạnh di chuyển nhanh từ tây sang đông đã tiến vào Hắc Long Giang, kích hoạt sự giải phóng năng lượng không ổn định, hình thành nên hệ thống thời tiết đối lưu đường squall (tuyến dông). Khu vực miền trung và miền tây Hắc Long Giang, bao gồm cả trung tâm thành phố Cáp Nhĩ Tân, đột ngột mây đen bao phủ, bầu trời tối sầm lại, gió mạnh tăng cường. Lớp đất mặt lộ thiên bị gió lớn cuốn lên, tạo thành trận bão cát dữ dội.

Tín Hân, nhà phân tích khí tượng chính của mạng thời tiết Trung Quốc (Weather China), chỉ ra rằng bão cát xuất hiện tại Cáp Nhĩ Tân vào tháng 5 là điều không phổ biến. Thời tiết lần này tương đương với việc "không khí lạnh ở mức gần mùa đông" gặp phải "không khí ấm ở mức mùa hè", sự va chạm kịch liệt giữa nóng và lạnh đã làm tăng rõ rệt các loại hình thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật.

Một chủ cửa hàng nhớ lại, vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều hôm đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó gió lớn nổi lên, một cái cây lớn ven đường bị thổi đổ, đè trúng xe cộ đang đỗ gần đó. Gió mạnh kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ và chỉ bắt đầu giảm dần vào khoảng 7 giờ tối.

Một cư dân cũng kể lại, lúc đó thấy gió lớn cuốn theo cát bụi đen kịt, giống như một bức tường đang di chuyển về phía khu dân cư, chưa đầy 2 phút đã nuốt chửng toàn bộ khu nhà, "bầu trời tối sầm lại ngay lập tức".

Một số người dân khác chia sẻ rằng họ đi cắm trại ở ngoại ô thành phố, khi đang lái xe về vào khoảng 5 giờ chiều đã nhìn thấy bức tường cát đen cao cả trăm mét ập đến từ bên hông, chẳng bao lâu sau khu vực xung quanh đã chìm vào bóng tối. Cư dân mạng cũng phản ánh rằng nhiều tấm thép màu trên mái nhà bị thổi bay, lớp sơn tường bên ngoài các tòa nhà cũng bị bong tróc.

Gió mạnh và cát bụi cũng ảnh hưởng đến việc vận hành đường sắt. Một cư dân mạng cho biết mình đang đi trên chuyến tàu G773 đến Cáp Nhĩ Tân đã phải dừng lại ở ga Trường Xuân Tây hơn 1 tiếng đồng hồ mới tiếp tục khởi hành.

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều cây cối tại Cáp Nhĩ Tân đã bị đổ, xe cộ hư hỏng, một số đường dây điện bị gió mạnh thổi hỏng. Hiện nay, các cơ quan chức năng địa phương như quản lý đô thị, công viên cây xanh và điện lực đã đồng loạt triển khai công tác dọn dẹp cây đổ, quét dọn đường phố và sửa chữa lưới điện.

Nguồn: ETtoday