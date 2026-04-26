Bão cát khổng lồ "nuốt chửng" thành phố như ngày tận thế

Những thước phim đáng sợ cho thấy thời tiết bất thường tràn ngập các đường phố ở Tân Cương, Trung Quốc.

Một đám bụi và cát dày đặc tạo thành một bức tường khổng lồ bao trùm toàn bộ thành phố, các tòa nhà lần lượt biến mất trong màn sương mù đang ập đến.

Video được quay vào ngày 17/4 cho thấy cơn bão cát mạnh đang nhanh chóng tiến đến khu vực đô thị. Các tòa nhà ở phía xa dần bị lớp bụi mù dày đặc che khuất, khiến tầm nhìn giảm sút nghiêm trọng.

Hiện tượng thời tiết bất thường đã tràn ngập các đường phố ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: SWNS

Theo cục khí tượng địa phương, tốc độ gió trong sự kiện này đã đạt tới 25,2 mét mỗi giây.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã góp phần làm cho cơn bão cát lan rộng nhanh chóng. Theo các nguồn tin, chính quyền đã cảnh báo người dân không nên ra ngoài.

Những người chứng kiến kinh hoàng đã chụp ảnh và quay video cảnh bão cát vùi lấp nhà cửa của họ.

Những hình ảnh gây sốc cho thấy các tòa nhà và đường phố bị bao phủ bởi bão cát.

Một đoạn video khác từ camera hành trình cho thấy một tài xế đang lái xe xuyên qua cơn bão cát. Kích thước khổng lồ của cơn bão càng hiện rõ hơn khi chiếc xe tiến đến gần.

Sau khi đi vào vùng bão cát, tầm nhìn bị giảm hoàn toàn do bụi phủ kín đường. Trong video, người lái xe đã cố gắng đến được một khu vực mà tầm nhìn dần dần được phục hồi.