Cặp song sinh 22 tuổi tử vong do điện giật, thi thể được tìm thấy trong tư thế vẫn ôm chặt lấy nhau

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại tỉnh Perugia, Ý, khi hai anh em song sinh 22 tuổi cố gắng đuổi chú chim họ nuôi xuống khỏi đường dây điện cao thế. Cảnh tượng thi thể hai người vẫn ôm chặt lấy nhau khi được tìm thấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo báo cáo từ tờ The Sun, vụ việc xảy ra tại thị trấn Magione, tỉnh Perugia, Ý. Vào tối ngày 21/4, hai anh em Francesco Fierloni và Giacomo Fierloni (22 tuổi) cùng nhau ra ngoài để huấn luyện chim cưng trước khi mùa săn bắn bắt đầu.

Hai anh em Francesco Fierloni và Giacomo Fierloni (22 tuổi)

Trong quá trình huấn luyện, con chim đã đậu lên đường dây điện cao thế cao khoảng 10 mét với điện áp khoảng 20.000 volt. Một trong hai anh em đã dùng một chiếc sào dài bằng sợi carbon (vốn có tính dẫn điện) để lùa con chim xuống, nhưng không may sào chạm vào dây điện gây ra cú giật kinh hoàng. Người anh em còn lại thấy vậy lập tức lao vào cứu trợ nhưng cũng bị điện giật theo. Cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Đêm đó, do không liên lạc được với hai anh em, người nhà đã đổ xô đi tìm vào lúc nửa đêm. Cuối cùng, họ phát hiện hai thi thể nằm trong bụi cỏ tại một khu rừng hẻo lánh. Khi được tìm thấy, hai anh em vẫn đang ôm chặt lấy nhau, nhưng đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Nhân viên cứu hộ dù đã có mặt ngay sau đó và tiến hành cấp cứu nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Hai anh em được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau

Được biết, cặp song sinh đang làm việc tại công ty do cha mình điều hành. Thời gian rảnh rỗi, họ dành toàn bộ tâm trí để chăm sóc những chú chim cưng. Chỉ còn một tháng nữa là cả hai sẽ đón sinh nhật lần thứ 23, nhưng sự cố đáng tiếc đã cướp đi mạng sống của họ.

Thị trưởng thị trấn Magione, ông Massimo Lagetti, người vốn quen biết cặp song sinh, cho biết hai anh em rất thân thiện và làm việc chăm chỉ: "Họ là những người trẻ vô cùng ưu tú, thật khó để chấp nhận sự thật đau lòng này".

Gia đình của hai anh em đau đớn chia sẻ: "Hai đứa trẻ cùng sinh ra, cùng lớn lên và giờ lại cùng rời bỏ thế giới này, gắn kết với nhau bằng một sợi dây liên kết vượt xa cả tình anh em thông thường". Hiện cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân chi tiết dẫn đến vụ tai nạn.

Nguồn: ETtoday