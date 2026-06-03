Vụ nữ sinh tử vong vì bị người lạ đâm ngẫu nhiên trên đường tại Hàn Quốc: Tiết lộ động cơ của hung thủ

Trước đó chỉ 2 ngày, Jang đã có hành vi tương tự với đồng nghiệp nữ người Việt Nam.

Vụ án sát hại nữ sinh 17 tuổi tại Gwangju, Hàn Quốc xảy ra vào hồi tháng 5 vừa qua gần đây đã có bước ngoặt quan trọng sau khi Viện Kiểm sát địa phương Gwangju hoàn tất quá trình điều tra bổ sung, lật tẩy bộ mặt thật của hung thủ Jang Yoon-gi (23 tuổi).

Từ "giết người vô cớ" đến âm mưu xâm hại tình dục

Ở giai đoạn đầu vụ án, hung thủ Jang khai nhận rằng mình thực hiện hành vi "giết người ngẫu nhiên" do cuộc sống không như ý và thái độ chán ghét xã hội, nhằm mục đích giảm nhẹ tội trạng. Tuy nhiên, sau khi điều tra chuyên sâu, Phòng Hình sự số 3 thuộc Viện Kiểm sát Gwangju đã làm rõ động cơ thực sự của hắn.

Vào ngày xảy ra vụ án (5 tháng 5), Jang đã đi lang thang trên đường phố, nhắm mục tiêu và bám theo nạn nhân Lee Chae-won trong khoảng 15 phút. Hắn cố gắng khống chế và kéo cô gái về phía xe ô tô nhằm mục đích cưỡng bức. Khi nữ sinh chống cự quyết liệt, Jang đã tàn nhẫn rút hung khí đã chuẩn bị sẵn để sát hại cô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn của Jang hoàn toàn trùng khớp với vụ việc hắn gây ra với một đồng nghiệp nữ người Việt Nam trước đó 2 ngày. Theo hồ sơ, Jang từng đột nhập vào nhà đồng nghiệp, khống chế, xâm hại tình dục và giam giữ nạn nhân suốt 13 giờ đồng hồ. Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Viện Kiểm sát khẳng định đây không phải là hành vi bột phát mà là một âm mưu phạm tội tình dục có kế hoạch rõ ràng.

Do giai đoạn đầu cảnh sát chỉ khởi tố tội danh "giết người" thông thường (có khung hình phạt tối thiểu là 5 năm tù), tội danh này được đánh giá là không đủ sức răn đe. Sau khi thu thập thêm chứng cứ về ý đồ cưỡng bức dẫn đến chết người, Viện Kiểm sát đã chuyển đổi tội danh sang "cưỡng hiếp giết người" theo Luật Đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục. Với tội danh này, mức án dành cho kẻ phạm tội chỉ có thể là tử hình hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, Jang Yoon-gi còn bị cáo buộc là một kẻ phạm tội tái diễn. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng, hắn từng nhiều lần quay lén bộ phận nhạy cảm của các nữ sinh trung học. Các tội danh khởi tố đối với Jang hiện bao gồm: cưỡng hiếp gây thương tích, giết người, chuẩn bị giết người, giam giữ trái phép và bám đuôi quấy rối.

Nỗi đau của gia đình và quyết định công khai danh tính

Gia đình của nạn nhân Lee Chae-won đã công khai tên và ảnh của con gái với hy vọng xã hội không lãng quên cô. Cha mẹ nạn nhân chia sẻ trong đau đớn: "Tương lai của con gái chúng tôi đã bị cướp đi trong nháy mắt. Chúng tôi sống trong địa ngục không lối thoát". Gia đình tha thiết khẩn cầu tòa án áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật định để đòi lại công lý cho người đã khuất. "Cuộc sống của gia đình chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ sau khi mất đi đứa con gái luôn mơ ước làm công việc cứu người (nhân viên y tế khẩn cấp) và thích giúp đỡ người khác". Họ nhấn mạnh: "Chúng tôi lên tiếng với hy vọng giải oan cho Chae-won và đảm bảo rằng sẽ không còn nạn nhân nào như thế này nữa".

Gia đình tang quyến khẳng định về Jang Yoon-gi: "Hắn là một tên tội phạm không đáng nhận bất kỳ sự cảm thông nào", đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi mong rằng cơ quan tư pháp sẽ chứng minh công lý vẫn còn tồn tại thông qua những bản án nghiêm khắc". Họ kêu gọi mức án cao nhất của pháp luật, cho biết thêm: "Nếu có sự giảm án bất công trong quá trình xét xử, đó chẳng khác nào một vụ giết người lần thứ hai đối với người đã khuất và gia đình chúng tôi".

Theo luật pháp, danh tính của Lee thường sẽ không được tiết lộ để bảo vệ phẩm giá của người đã khuất và quyền riêng tư của gia đình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều gia đình tang quyến chọn cách nói cho công chúng biết nạn nhân là ai, với mục tiêu chung là thúc đẩy những thay đổi có thể ngăn chặn các bi kịch tương tự.

Vụ án này cũng đang gây chú ý trong giới chính trị Hàn Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Jeong Seong-ho khẳng định vụ án là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của việc "điều tra bổ sung" từ phía Viện Kiểm sát. Nếu không có sự kiểm tra kỹ lưỡng của các công tố viên, động cơ bạo lực tình dục của Jang Yoon-gi rất có thể đã bị che đậy, khiến kẻ thủ ác tránh được sự trừng phạt đích đáng.

Nguồn: Korea Herald, ETtoday