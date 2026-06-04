Mỏng hơn sợi tóc nhưng có thể kéo xe tải 10 tấn: Sợi carbon T1000 do Trung Quốc sản xuất đã được sản xuất hàng loạt

Loại sợi carbon T1000 được ví như "vàng đen" với độ bền vượt trội, đường kính chỉ bằng 1/10 sợi tóc người, đã được Trung Quốc sản xuất hàng loạt và hướng tới phục vụ các ngành công nghệ tương lai.

Trung Quốc vừa đạt bước tiến mới trong lĩnh vực vật liệu chiến lược khi chính thức sản xuất hàng loạt sợi carbon hiệu suất cao T1000 do nước này tự nghiên cứu và phát triển. Đây là loại vật liệu được đánh giá có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như hàng không vũ trụ, robot hình người và kinh tế tầm thấp.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec), sợi carbon T1000 được sản xuất theo quy trình công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc tự phát triển đã đi vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn tại Thượng Hải. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành vật liệu chiến lược hỗ trợ sự phát triển của nhiều lĩnh vực then chốt trong tương lai.

Loại sợi carbon T1000 lần này thuộc quy cách 12K, tức mỗi bó sợi gồm 12.000 sợi đơn. Mỗi sợi đơn có đường kính chỉ khoảng 7 micromet, tương đương khoảng 1/10 đường kính sợi tóc người. Dù cực kỳ mảnh, bó sợi này vẫn sở hữu độ bền kéo vượt 6,5 gigapascal (GPa), đủ khả năng chịu lực để kéo một chiếc xe tải cỡ trung nặng khoảng 10 tấn.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đại diện Nhà máy sợi carbon số 3 thuộc bộ phận kinh doanh sợi carbon của Công ty Hóa dầu Thượng Hải cho biết việc sản xuất hàng loạt sợi carbon T1000 bó nhỏ đã giúp hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của doanh nghiệp. Dòng sợi bó nhỏ này sẽ bổ sung cho các dòng sợi bó lớn đang được sản xuất, tạo nên lợi thế chiến lược trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

Hiện nhà máy đã có năng lực sản xuất gần 20 chủng loại sợi carbon, phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, chế tạo cao cấp, năng lượng gió, giao thông vận tải cũng như lĩnh vực thể thao và giải trí.

Sợi carbon từ lâu được xem là một trong những vật liệu nền tảng quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại. Loại vật liệu này có mật độ chưa bằng 1/4 thép nhưng độ bền lại cao gấp 7 đến 9 lần. Bên cạnh đó, sợi carbon còn sở hữu nhiều ưu điểm như chống ăn mòn, chống mỏi và chịu nhiệt tốt.

Nhờ những đặc tính nổi bật này, sợi carbon được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy bay, tên lửa, thiết bị năng lượng mới, phương tiện giao thông hiệu suất cao và nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến khác.

Theo dự báo, quy mô thị trường sợi carbon của Trung Quốc có thể vượt mốc 60 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030. Hiện nước này đã xây dựng được chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm các khâu từ sản xuất sợi tiền chất, chế tạo sợi carbon cho tới gia công vật liệu composite thành phẩm.