Phát hiện một cỗ máy dài gần 100m âm thầm "nuốt chửng" đất đá dưới lòng đất suốt 2 tháng: Tạo ra thứ thay đổi cách di chuyển của 7 triệu người

Cỗ máy khoan hầm Mayrit đã đào 670 mét đường hầm dưới lòng Madrid trong 55 ngày, biến hàng chục nghìn mét khối đất đá thành nguồn tài nguyên tái sử dụng cho dự án mở rộng Tuyến Metro 11.

Trong bối cảnh thủ đô Tây Ban Nha đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, dự án mở rộng tuyến Metro số 11 đang trở thành một trong những công trình hạ tầng đáng chú ý nhất hiện nay. Dự án được kỳ vọng hình thành một "đường chéo ngầm" quy mô lớn, kết nối các khu vực ngoại vi mà không cần đi qua trung tâm thành phố vốn đã quá tải.

Tâm điểm của dự án là Mayrit, máy khoan hầm có chiều dài 98 mét, nặng khoảng 1.500 tấn. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm một thiết bị khoan hầm cỡ lớn như vậy được đưa vào vận hành tại Madrid.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động ngày 26/3/2026, Mayrit đã ghi nhận năng suất thi công ấn tượng. Theo số liệu chính thức do cộng đồng Madrid công bố thông qua Ban Thư ký Nhà ở, Giao thông và Cơ sở hạ tầng, chỉ sau 55 ngày làm việc, thiết bị này đã đào được 672,6 mét đường hầm từ khu vực ga Comillas tương lai hướng về Madrid Río.

Song song với quá trình đào hầm, máy đã loại bỏ tổng cộng 46.676,2 m³ đất đá và lắp đặt 389 vòng bê tông gia cố kết cấu. Trong tháng 5/2026, tốc độ đào đạt gần 20 mét mỗi ngày, tương đương khoảng 500 mét mỗi tháng nếu duy trì vận hành liên tục.

Được chế tạo tại Đức, Mayrit mang lại bước tiến đáng kể về năng suất so với các phương pháp thi công truyền thống. Cơ quan quản lý Madrid cũng lưu ý rằng mặc dù trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo liên quan tới dự án, toàn bộ số liệu về tiến độ và quy mô thi công đều dựa trên các báo cáo chính thức.

Đây là một trong những cỗ máy đào hầm hiện đại nhất thế giới.

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của dự án là công tác quản lý vật liệu sau khi đào. Hàng nghìn tấn đất được khai thác không bị coi là chất thải bỏ đi mà được sử dụng để khôi phục khoảng nửa tá khu khai thác mỏ cũ và cải tạo một bãi chôn lấp đã ngừng hoạt động trong khu vực. Đây là một ví dụ điển hình về việc tái sử dụng chất thải trong các công trình hạ tầng lớn.

Để vận chuyển lượng vật liệu khổng lồ này, đội xe gồm 150 xe tải hoạt động liên tục. Đất đá được đưa ra khỏi hầm thông qua hệ thống băng tải, chuyển tới các hố chứa dung tích lớn trước khi được vận chuyển đến những địa điểm đã quy hoạch sẵn.

Quá trình xây dựng kết cấu hầm cũng được tổ chức theo mô hình công nghiệp hóa. Các đoạn bê tông đúc sẵn dùng để tạo thành vỏ hầm được sản xuất tại một nhà máy chuyên dụng ở Noblejas, thuộc tỉnh Toledo.

Tại đây, khoảng 50 công nhân sản xuất 42 đoạn bê tông mỗi ngày, tương đương sáu vòng hầm hoàn chỉnh. Sau đó, các cấu kiện được vận chuyển tới công trường bằng phương tiện chuyên dụng. Mỗi vòng hầm gồm bảy mảnh bê tông được lắp ghép với độ chính xác cao ngay dưới lòng đất bởi chính máy khoan.

Đáng chú ý, việc sản xuất các cấu kiện này đã được triển khai từ tháng 9/2025, sớm hơn nhiều tháng trước khi Mayrit được vận chuyển từ Đức tới Tây Ban Nha.

Thoạt nhìn cỗ máy này giống như 1 con "quái vật" khổng lồ có thể nuốt trọn mọi loại đất đá.

Về dài hạn, tuyến Metro số 11 được xem là dự án có khả năng thay đổi đáng kể mạng lưới giao thông của Madrid. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kéo dài 33,5 km, kết nối Cuatro Vientos với Valdebebas, cho phép hành khách di chuyển từ đầu này sang đầu kia thành phố chỉ trong hơn một giờ mà không cần trung chuyển qua Tuyến số 6 đang chịu áp lực lớn về lưu lượng.

Đoạn đang thi công hiện dài khoảng 5,5 km, kết nối ga Comillas với các điểm trung chuyển quan trọng như Atocha và Conde de Casal.

Theo kế hoạch, đoạn từ Comillas đến Madrid Río sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026. Sau đó, Mayrit sẽ được kiểm tra kỹ thuật trong khoảng hai tuần trước khi tiếp tục đào về hướng Palos de la Frontera, Atocha và kết thúc giai đoạn hiện tại tại Conde de Casal vào cuối năm 2027.

Tổng vốn đầu tư cho chương trình hiện đại hóa này hiện vượt 739 triệu euro, trong đó khoảng 586 triệu euro dành riêng cho việc xây dựng đường hầm và năm nhà ga mới. Riêng đoạn đang thi công sẽ cần lắp đặt hơn 3.000 vòng bê tông.

Dự án tại Madrid cũng phản ánh xu hướng phát triển chung của ngành hạ tầng trên thế giới. Tại Brazil, những máy khoan hầm cỡ lớn tương tự đang được triển khai trong các dự án tàu điện ngầm tại São Paulo nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc đô thị.

Việc áp dụng công nghệ đào hầm hiện đại, mô hình xây dựng công nghiệp hóa và tái sử dụng vật liệu đào đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Những gì Mayrit đang thực hiện dưới lòng đất Madrid không chỉ là quá trình xây dựng một tuyến metro mới, mà còn cho thấy cách các thành phố lớn tận dụng công nghệ để giải quyết những bài toán giao thông và môi trường ngày càng phức tạp.

Nếu duy trì đúng tiến độ, tuyến Metro số 11 sẽ trở thành một trong những công trình hạ tầng mang tính biểu tượng của thủ đô Tây Ban Nha trong thập kỷ này.