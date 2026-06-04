‘Đột nhập’ nhà máy ngốn gần 500 tấn khoai/ngày, gần như không cần con người: Phát hiện tinh hoa công nghệ làm ra 10 triệu gói xuất xưởng mỗi ngày

Mỗi gói khoai tây chiên giòn rụm mà chúng ta thưởng thức hàng ngày thực chất không đơn thuần là một món ăn vặt. Đằng sau đó là sản phẩm của một chuỗi công nghệ cực kỳ phức tạp.

Tất cả bí mật nằm tại siêu nhà máy Frito-Lay ở Mỹ, đại bản doanh của thương hiệu snack ăn khách bậc nhất thế giới.

Đại công trình này sở hữu những con số biết nói khiến giới vận tải và logistic phải kinh ngạc. Mỗi năm, tổng hệ thống nhà máy tiêu thụ một lượng nguyên liệu khổng lồ lên tới hơn 1,8 triệu tấn khoai tây tươi. Riêng các nhà máy lớn như ở Georgia hoặc Connecticut tiêu thụ bình quân từ 400 đến 450 tấn khoai tây tươi mỗi ngày.

Chỉ tính riêng một nhà máy trung tâm đặt tại Mỹ, nhờ sự vận hành nhịp nhàng của các dây chuyền tự động hóa, doanh nghiệp có thể xuất xưởng hơn 10 triệu gói snack các loại mỗi ngày để cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Quy trình bắt đầu từ khâu xử lý nguyên liệu khi khoai tây được rửa sạch và gọt vỏ bằng áp suất. Luồng hơi nước nóng sẽ làm lớp vỏ chín và tự động bong ra trong vài giây, sau đó dòng nước áp lực mạnh sẽ thổi bay toàn bộ lớp vỏ ngoài mà không làm hao tổn đến phần thịt khoai.

Tiếp theo, khoai tây được đẩy vào tháp cắt ly tâm tốc độ cao, cho ra những lát khoai có độ dày đồng đều chuẩn xác từ 1,2 đến 2,0 mm. Các lát khoai ngay lập tức được chần qua nước nóng để loại bỏ tinh bột thừa và làm ráo trên băng chuyền rung, giúp giảm thiểu độ ẩm trước khi đưa vào lò chiên.

Tại khu vực trung tâm, các lát khoai được chiên ngập trong hệ thống lò dầu bằng thép không gỉ liên tục ở nhiệt độ cao từ 160°C đến 190°C. Khi các lát khoai vừa ra khỏi lò chiên, một hệ thống camera laser quang học sẽ chụp ảnh từng lát cắt. Nếu phát hiện bất kỳ đốm đen nhỏ nào do vết cháy hoặc phần khoai bị hỏng, vòi phun khí siêu tốc sẽ "bắn" một luồng hơi chính xác làm lát khoai lỗi rơi khỏi băng chuyền ngay lập tức.

Những lát khoai đạt chuẩn sẽ đi qua các lồng quay để phun sấy hương liệu lỏng và phủ muối tự động trước khi được làm nguội hoàn toàn.

Đoạn cuối của dây chuyền là công nghệ đóng gói. Hệ thống cân định lượng đa đầu sẽ chia chính xác trọng lượng cho từng gói nhỏ. Các lát khoai tây được thả vào lớp màng phim nhiều lớp cán mỏng đặc biệt, có lót lớp màng nhôm bên trong để cản ánh sáng và oxy.

Trước khi hàn nhiệt kín miệng túi, máy sẽ thực hiện công nghệ thổi khí Nitrogen tinh khiết nhằm đẩy toàn bộ oxy ra ngoài. Luồng khí này vừa đóng vai trò như một chiếc "gối đệm" chống vỡ nát khi vận chuyển, vừa ngăn chặn quá trình oxy hóa dầu để giữ độ giòn suốt nhiều tháng trời.

Cuối cùng, hệ thống tia X và máy dò kim loại sẽ quét qua toàn bộ thành phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đóng thùng xuất xưởng.

Chính nhờ sự phối hợp hoàn hảo của các công nghệ tự động hóa tối tân này, Frito-Lay đã biến những củ khoai tây thô sơ thành một trong những món ăn vặt phổ biến hàng đầu thế giới.

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