Vụ người cha 66 tuổi sát hại con trai 11 tuổi ở Nhật Bản: Hàng xóm kể lại 1 chi tiết gây bối rối

Khi không thấy cậu bé đến trường, hiệu trưởng đã báo chính quyền và khi cảnh sát ập vào nhà cậu bé, họ đã chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.

Mới đây, một vụ án mạng đã xảy ra tại Nhật Bản khiến dư luận sốc nặng vì hung thủ và nạn nhân lại là cha con ruột. Việc điều tra cũng cho thấy những sự thật chua xót không chỉ người đàn ông này, mà một bộ phận người dân Nhật Bản đang phải đối mặt.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ hãng tin TV Asahi, sự việc xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua tại thành phố Narita, tỉnh Chiba của Nhật Bản, khi một cậu bé 11 tuổi tên là Taisei bỗng dưng không đến trường học từ ngày 27/5. Sau khi không thể liên hệ với học sinh này, hiệu trưởng nhà trường đã trình báo chính quyền vào ngày 29/5.

Khi cảnh sát đến căn hộ của gia đình, họ tìm thấy 2 cha con Taisei đang nằm trên giường nhưng cậu bé đã tử vong. Người ta phát hiện cậu bé đã chết vài ngày trước đó, còn ông Yoshii, 66 tuổi đã thừa nhận giết con trai mình rồi tự sát nhưng bất thành.

Không hề tỏ ra hoảng loạn, ông Yoshii nói rằng ông không còn tiền để duy trì cuộc sống và không nỡ để con trai ở lại một mình nên đã siết cổ con. Được biết, vợ ông Yoshii đã qua đời khoảng 10 năm trước và người đàn ông này đã phải gồng mình để nuôi con trong 10 năm qua.

Ông Yoshii bị bắt giữ sau vụ việc.

Hàng xóm xung quanh kể lại rằng ngày nào họ cũng thấy người cha già tóc đã bạc đạp xe chở cậu con trai đi học và cứ nghĩ họ là 2 ông cháu chứ không phải 2 cha con. Ở Nhật Bản, trẻ em thường đi xe buýt hoặc tự đi bộ đến trường nên việc ông Yoshii tự chở con đi học được coi là điều bất thường. Nhiều người đoán có lẽ cậu bé có vấn đề về sức khỏe hoặc nhận thức nên mới cần được bố chở đi học hàng ngày. Hình ảnh một người cha 66 tuổi, thất nghiệp, một mình chăm sóc một đứa trẻ có thể có nhu cầu đặc biệt khiến nhiều người cảm thấy ái ngại.

Vụ án đau lòng này phơi bày một thực trạng đáng báo động tại Nhật Bản, đó chính là xu hướng kết hôn muộn và sinh con khi đã lớn tuổi. Khi đứa trẻ bước vào tuổi ăn tuổi lớn, cần nhiều năng lượng nhất, thì cũng là lúc cha mẹ bước vào độ tuổi xế chiều, sức khỏe suy giảm và mất đi sức lao động.

Hay có trường hợp đứa con vừa lớn lên tí thì phải chăm sóc ba mẹ đã 70, 80 tuổi già bệnh, vô cùng vất vả và không có tương lai. Không người sẻ chia, không trợ giúp từ người thân, tài chính cạn kiệt, để rồi trong phút giây tăm tối nhất, họ chọn cách giải thoát tiêu cực nhất cho tất cả.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Nhật điều tra.