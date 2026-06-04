Nữ sinh bị bắt cóc khi đến Bangkok du lịch: Gia đình bất lực nhìn 10 tỷ tiền chuộc biến mất, con tin vẫn bặt vô âm tín

Một nữ sinh viên Trung Quốc 21 tuổi bị nhóm lừa đảo điều khiển từ xa, ép tự dàn dựng cảnh bị bắt cóc và gửi hình ảnh cho gia đình nhằm đòi khoản tiền chuộc lên tới 3 triệu đô la Hong Kong (khoảng 10 tỷ đồng).

Ngày 3/6, tại trụ sở Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thatchai Pitaneelaboot, cùng các quan chức liên quan đã họp báo công bố kết quả giải cứu thành công một nữ sinh viên Trung Quốc 21 tuổi, nạn nhân của đường dây tội phạm xuyên quốc gia sử dụng hình thức “bắt cóc ảo”.

Theo cảnh sát, nạn nhân là cô Vương, một sinh viên người Trung Quốc. Vụ việc được phát hiện sau khi cha của cô nhận được các tin nhắn đe dọa qua ứng dụng WeChat từ một người đàn ông lạ mặt. Đối tượng tự xưng đang giam giữ con gái ông, đồng thời gửi những hình ảnh cho thấy cô gái bị trói và có dấu vết giống như bị hành hung.

Kẻ lừa đảo yêu cầu gia đình phải nộp 3 triệu đô la Hong Kong (khoảng 10 tỷ đồng), để đổi lấy sự an toàn của nạn nhân. Lo sợ cho tính mạng con gái, gia đình đã trình báo vụ việc với cảnh sát Hong Kong. Thông tin sau đó được chuyển tới các cơ quan chức năng Thái Lan để phối hợp điều tra khẩn cấp.

Quá trình điều tra cho thấy trước đó nhóm lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân và thuyết phục cô xin tiền từ cha với lý do cần chứng minh tài chính để tiếp tục du học ở nước ngoài. Tin tưởng con gái, người cha đã chuyển hơn 1,4 triệu đô la Hong Kong (khoảng 4,7 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng của cô. Tuy nhiên, số tiền này sau đó nhanh chóng được chuyển tiếp tới nhiều tài khoản trung gian thuộc mạng lưới lừa đảo.

Ngày 31/5, nữ sinh rời Hong Kong một mình và đến Bangkok. Đến ngày 1/6, cô nhận phòng tại một khách sạn ở khu vực Lat Krabang.

Hiện trường sự việc

Khi kiểm tra camera giám sát và các bằng chứng liên quan, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Hình ảnh ghi lại cho thấy nạn nhân ở một mình trong phòng khách sạn, không có dấu hiệu bị giam giữ hay có người khác ra vào.

Điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện cô gái đã thuê xe để đi mua dây buộc, dao, sơn bôi cơ thể và son môi màu đỏ. Những vật dụng này được sử dụng để tự tạo các vết thương giả, sau đó chụp ảnh và quay video gửi cho nhóm lừa đảo.

Các đối tượng tiếp tục chỉ đạo nạn nhân gửi những hình ảnh này cho gia đình nhằm gia tăng áp lực, buộc người thân phải chuyển tiền chuộc.

Lần theo dấu vết, cảnh sát xác định cô gái đã chuyển đến ẩn náu tại một khách sạn ở huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan. Đáng chú ý, nạn nhân sử dụng hình ảnh hộ chiếu giả do chính nhóm lừa đảo gửi qua mạng để làm thủ tục nhận phòng.

Sau khi xác định chính xác vị trí, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, kiểm soát tình hình và giải cứu cô gái an toàn.

Theo nhà chức trách Thái Lan, đây là thủ đoạn phạm tội ngày càng phổ biến của các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Chúng thường giả danh cơ quan công quyền, thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng rồi dùng các biện pháp thao túng tâm lý để kiểm soát hành vi.

Sau khi tạo được sự sợ hãi, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, tự cô lập bản thân, thậm chí dàn dựng hiện trường giả như bị bắt cóc để quay video gửi về cho người thân. Mục tiêu cuối cùng là ép gia đình chuyển tiền chuộc, dù trên thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Nữ sinh được đưa về nước an toàn

Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết vụ án phản ánh mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm xuyên quốc gia trong việc thao túng tâm lý nạn nhân. Dù không xảy ra vụ bắt cóc thực sự, những tổn thất về tài chính và nỗi đau tinh thần mà gia đình phải gánh chịu là hoàn toàn có thật.

Ông cũng cảnh báo rằng trong một số trường hợp khác, nạn nhân còn bị dụ dỗ hoặc ép di chuyển sang các nước láng giềng, làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người.

Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Hong Kong để mở rộng điều tra, truy bắt các thành viên của đường dây lừa đảo đứng sau vụ việc.

Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan điều tra. Nếu bị yêu cầu chuyển tiền, cắt liên lạc với gia đình hoặc thực hiện các chỉ đạo bất thường, người dân cần nhanh chóng xác minh thông tin với cơ quan chức năng và người thân để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.

Nguồn: Thairath