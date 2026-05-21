Nam giám đốc bắt cóc nữ sinh quen qua MXH, đưa về nhà để ép học bài, giảng dạy về bất động sản

Khi nhắc đến các vụ bắt cóc và giam giữ người trái phép, chúng ta thường hình dung ra những căn phòng tối tăm, xiềng xích và những hành vi bạo lực tàn nhẫn. Thế nhưng, vào cuối năm 2019, cảnh sát thành phố Honjo (tỉnh Saitama, Nhật Bản) đã triệt phá một vụ "bắt cóc" có một không hai trong lịch sử phá án, nơi các nạn nhân bị giam giữ nhưng lại trong trạng thái... không ngờ.

Sự việc bắt đầu phát giác vào ngày 27/11/2019, khi lực lượng chức năng tỉnh Saitama tiến hành bắt giữ Hiroaki Sakaue (lúc đó 37 tuổi), chủ sở hữu của một công ty kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong vòng hai tháng người đàn ông này bị cảnh sát hỏi thăm với cùng một tội danh. Trước đó, vào tháng 10/2019, hắn cũng từng bị bắt giữ vì liên quan đến một nữ sinh khác.

Kịch bản tiếp cận của gã doanh nhân này rất chuyên nghiệp. Thông qua mạng xã hội Twitter, Sakaue chủ động tìm kiếm và làm quen với các nữ sinh phổ thông thường xuyên đăng bài than thở về áp lực gia đình và có ý định bỏ nhà đi bụi. Đánh trúng tâm lý đang nổi loạn và cần chỗ nương tựa của những đứa trẻ vị thành niên, Sakaue đã đưa ra một lời đề nghị đầy mùi mẫn: "Hãy đến Saitama, tôi sẽ chăm sóc và dạy em học".

Tin vào lời hứa hẹn, cuối tháng 8/2019, một nữ sinh phổ thông tại Honjo đã thu dọn hành lý và chuyển đến sống tại căn hộ riêng của gã đàn ông này. Trong suốt hai tháng trời con gái biệt tăm, gia đình vô cùng hoảng loạn và đã báo cảnh sát về việc mất tích từ giữa tháng 9. Điều kỳ lạ là trong thời gian này, cô bé vẫn đều đặn viết thư tay gửi về nhà để báo rằng mình vẫn đang sống rất tốt và an toàn, khiến cuộc tìm kiếm của cảnh sát gặp không ít khó khăn.

Khi các thám tử lần theo các manh mối và đột kích vào căn nhà của Hiroaki Sakaue để giải cứu nạn nhân, hiện trường bên trong đã khiến toàn bộ lực lượng chức năng phải ngỡ ngàng. Tại đây, ngoài nữ sinh mất tích, cảnh sát còn phát hiện thêm một thiếu nữ khác cũng đang lưu trú.

Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của sự ngược đãi, xiềng xích hay giam cầm ép buộc. Theo lời khai của các nạn nhân và ghi nhận từ cơ quan điều tra, hai cô gái được gã doanh nhân chu cấp cực kỳ tử tế trong suốt thời gian lưu trú. Hằng ngày, họ được phục vụ đầy đủ ba bữa ăn ngon lành, được sở hữu một không gian phòng riêng tư hoàn toàn tự do và thoải mái.

Thậm chí, Sakaue không hề đưa ra bất kỳ lệnh cấm đoán nào trong việc sinh hoạt cá nhân, sử dụng phòng tắm hay dùng điện thoại di động để kết nối với thế giới bên ngoài. Về mặt pháp lý, đây vẫn bị khép vào tội bắt cóc trẻ vị thành niên vì các cô gái chưa đủ tuổi công dân để tự quyết định nơi cư trú. Tuy nhiên trên thực tế, họ hoàn toàn tự nguyện đến đây và có thể thu dọn hành lý rời đi bất cứ lúc nào họ muốn.

Mục đích tối thượng của vụ bắt cóc này mới là điều khiến dư luận Nhật Bản bấy giờ phải ngã ngửa. Sakaue khai nhận với cơ quan điều tra rằng, lý do ông ta dụ dỗ và gom các nữ sinh về nhà không phải vì động cơ đen tối nào khác, mà là để... mở lớp bổ túc.

Gã doanh nhân bố trí cho mỗi cô gái một không gian riêng biệt để họ tập trung cao độ vào việc học văn hóa, đồng thời trực tiếp giảng dạy và ép các em nghiên cứu sâu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mục tiêu lâu dài của Sakaue là muốn tự tay nuôi dưỡng, đào tạo hai nữ sinh này từ sớm để sau khi học xong, họ sẽ trở thành những nhân viên cốt cán đầu quân cho công ty bất động sản của hắn.

Thời điểm các chiến sĩ cảnh sát ập vào còng tay Hiroaki Sakaue, các "nạn nhân" của vụ bắt cóc vẫn đang ngồi ngay ngắn tại bàn và chăm chỉ làm bài tập được giao. Dù nhận được sự chăm sóc và giáo dục tốt, hành vi tự ý giữ người vị thành niên tại nhà riêng của Sakaue mà không có sự đồng ý của giám hộ vẫn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và gã doanh nhân lập dị này đã phải trả giá bằng một bản án thích đáng.

Nguồn: Japan Times