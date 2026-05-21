Cô gái hút 10 triệu người theo dõi chỉ trong 1 ngày

Nữ influencer trước đây sử dụng tài khoản @chengshian và sở hữu tổng cộng 30 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng lớn tại Trung Quốc, đã ngừng đăng tải video từ tháng 5 năm 2023, theo trang tin Sina.

Cô quay lại với ánh đèn sân khấu vào ngày 13 tháng 5 bằng việc lập tài khoản mới mang tên @Jiang Chenglan - cũng chính là tên thật của cô. Ngay sau đó, tài khoản này đã thu hút tới 10 triệu người theo dõi chỉ trong vòng 24 giờ.

Trong video đầu tiên, Jiang Chenglan chia sẻ rằng việc cô vắng mặt trên internet suốt 3 năm qua là do tranh chấp với công ty quản lý cũ mang tên Shanghai Jin Jia Company.

Jiang Chenglan là KOL dạy trang điểm hot hàng đầu Trung Quốc

“Tên tài khoản cũ của tôi, chengshian, thuộc về công ty quản lý này và đã được họ đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, tài khoản mạng xã hội dưới tên đó cùng các cửa hàng trực tuyến liên kết hiện không còn liên quan gì đến tôi nữa”, cô cho biết trong đoạn video đang gây bão.

“Các bạn độc giả theo dõi tôi xin vui lòng không đặt hàng từ những cửa hàng đó dựa trên niềm tin dành cho tôi”, cô khẩn thiết đưa ra lời khuyên.

Jiang Chenglan cho biết trong tương lai, cô dự định sẽ tiếp tục chia sẻ các khóa học hướng dẫn trang điểm làm đẹp, song song với việc trải lòng về những suy nghĩ của bản thân xoay quanh chủ đề “cuộc sống và sự trưởng thành”.

Một đoạn video được cô đăng tải vào ngày 14 tháng 5 ghi lại “toàn bộ quá trình” hướng dẫn trang điểm thường ngày đã nhận được hơn 4,4 triệu lượt thích chỉ sau vài ngày. Cô mô tả đoạn clip này là một bộ sưu tập về “các bước chính cho từng bộ phận trên khuôn mặt”. “Tôi tin rằng video này sẽ giúp tất cả các cô gái đều học hỏi được điều gì đó, bất kể trước đây họ đã biết trang điểm hay chưa”, Jiang Chenglan nói.

Sự trở lại của cô khiến các fan vui mừng

Nữ KOL gây ấn tượng nhờ chất giọng điềm đạm, dịu dàng đặc trưng khi trực tiếp thực hiện các bước trang điểm trên khuôn mặt mình. Cô nhận được sự yêu mến lớn từ nhóm khách hàng nữ thuộc thế hệ 9X và 2K.

Trước đây, Jiang Chenglan thường quảng bá các sản phẩm có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành cao và chưa từng vướng vào bất kỳ bê bối lớn nào liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, nhờ đó xây dựng được niềm tin vững chắc từ người theo dõi.

Một loạt thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài nước đã để lại bình luận dưới tài khoản của cô để chúc mừng màn tái xuất và ngỏ lời mời hợp tác.

Sự trở lại của Jiang Chenglan đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Thanh xuân của tôi đã trở lại rồi. Tôi vẫn đang áp dụng mẹo đánh kem nền mà bạn dạy từ nhiều năm trước đây”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ: “Biết bao nhiêu thương hiệu đang xếp hàng dài trong phần bình luận của cô ấy. Đúng là một sức hút kỳ diệu.”

Jiang Chenglan còn được mệnh danh là “Lý Tử Thất của làng trang điểm”. Lý Tử Thất là nữ influencer nổi tiếng của Trung Quốc với lượng người theo dõi khổng lồ nhờ những video khắc họa cuộc sống làng quê thơ mộng, mang đậm chất thơ.

Lý Tử Thất cũng từng ngừng cập nhật video vào năm 2021 do tranh chấp pháp lý với công ty quản lý. Cô có màn tái xuất ngắn ngủi trên mạng xã hội vào cuối năm 2024 khi tung ra 3 video mới, nhưng kể từ đó đến nay vẫn chưa có thêm cập nhật nào khác.

Nguồn: SCMP