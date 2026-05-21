Trở về từ nơi khắc nghiệt bậc nhất hành tinh sau 199 ngày, một "con rồng" mang về thông tin cho Trung Quốc

Trang China Daily đưa tin, vào ngày 18/5/2026, tàu phá băng cực địa Xuelong 2 (Tuyết Long 2) của Trung Quốc đã chính thức cập cảng nhà tại Thượng Hải. Sự kiện này đánh dấu mốc hoàn thành tốt đẹp chuyến thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của quốc gia này sau hành trình kéo dài 199 ngày đầy thử thách.

Sứ mệnh xuyên băng giá và những con số ấn tượng

Chuyến thám hiểm bắt đầu từ đầu tháng 11 năm ngoái, quy tụ một đội ngũ hùng hậu gồm 550 nhà nghiên cứu đến từ 125 tổ chức trong và ngoài nước. Đội ngũ này được đưa đến Nam Cực trên hai con tàu phá băng chủ lực: Xuelong và Xuelong 2. Đến cuối tháng 11, toàn đội đã tiếp cận thành công vùng đất băng giá ở cực Nam Trái Đất.

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, các nhà khoa học đã phải đối mặt và vượt qua những điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Những khối băng cấu trúc phức tạp, những vùng biển động dữ dội, gió bão và cái lạnh cắt da cắt thịt không thể ngăn cản tiến độ công việc.

Tại đây, đoàn thám hiểm đã tiến hành các cuộc khảo sát toàn diện trên bán đảo Nam Cực, cũng như tại các vùng biển Cosmonaut và Amundsen. Song song với công tác nghiên cứu, họ còn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tế hậu cần và chuyển giao nhân sự giữa các trạm cực địa.

Sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu thực địa đầu tiên, một nhóm thành viên đã trở về Thượng Hải vào đầu tháng 4 năm nay cùng tàu Xuelong, kết thúc hải trình dài 63.000 km. Trong khi đó, tàu Xuelong 2 tiếp tục ở lại để thực hiện nhiệm vụ thứ hai: khảo sát chuyên sâu về hệ sinh thái Biển Nam Cực. Tính đến khi cập bến an toàn, tàu Xuelong 2 đã hoàn thành quãng đường di chuyển lên tới 64.800 km trong suốt nhiều tháng ròng rã trên biển.

Tầm vóc công nghệ và năng lực nội sinh của Xuelong 2

Sự thành công của chuyến thám hiểm lần này một lần nữa khẳng định vị thế và năng lực công nghệ ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực chinh phục các vùng cực. Là biểu tượng cho năng lực nghiên cứu đại dương hiện đại, Xuelong 2 được trang bị hệ thống thiết bị khảo sát và giám sát hải dương học hàng đầu thế giới.

Các công nghệ tiên tiến trên tàu cho phép các chuyên gia đo lường chính xác các chỉ số vật lý đại dương, đa dạng sinh học, cũng như các điều kiện khí quyển và môi trường trong vùng khí hậu lạnh giá. Xuelong 2 được thiết kế với khả năng vận hành linh hoạt tại bất kỳ đại dương nào trên toàn cầu, sẵn sàng đối mặt với những môi trường khắc nghiệt nhất.

Trước khi con tàu này được đưa vào hoạt động vào tháng 7/2019, Trung Quốc chỉ vận hành một tàu phá băng duy nhất là tàu Xuelong thế hệ đầu. Việc tự chủ thiết kế và chế tạo các thế hệ tàu phá băng công nghệ cao như Xuelong 2 đã tạo ra bước ngoặt lớn, nâng cao đáng kể tần suất và chiều sâu của các hoạt động nghiên cứu khoa học cực địa.

Lời giải cho bài toán biến đổi khí hậu toàn cầu

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc nhấn mạnh, những kết quả thu được từ chuyến thám hiểm lần thứ 42 này mang lại giá trị khoa học vô cùng to lớn. Các mẫu vật, dữ liệu thu thập được từ thực địa sẽ cung cấp những thông tin quan trọng không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho cả cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, Nam Cực đang trải qua những biến động nhanh chóng và phức tạp do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các dữ liệu về hệ sinh thái biển, cấu trúc băng và khí quyển từ chuyến đi này sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để các nhà khoa học phân tích sâu hơn về xu hướng biến đổi môi trường. Những phát hiện mới từ chuyến thám hiểm được kỳ vọng sẽ giúp các bên liên quan đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Chuyến hải trình kéo dài gần 200 ngày của tàu Xuelong 2 không thuần túy là một nhiệm vụ khảo sát địa chất hay sinh học, mà là một phần trong nỗ lực chung của nhân loại nhằm thấu hiểu hành tinh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ khó lường, những bước chân kiên cường của các nhà khoa học tại Nam Cực chính là chìa khóa mở ra cánh cửa bảo vệ tương lai bền vững cho Trái Đất.