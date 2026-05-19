Nóng: Biểu tượng 100 năm tuổi trong ngành dệt may phá sản, bị Trung Quốc thâu tóm

Doanh nghiệp gia đình Mayer & Cie không chỉ là một “ông lớn” trong ngành dệt may Đức. Hơn 80.000 máy dệt kim tròn mà công ty này sản xuất đang được sử dụng trên toàn thế giới để làm quần áo cho các thương hiệu toàn cầu như H&M, Uniqlo và Decathlon.

Vào tháng 4, công ty 120 năm tuổi này đã trở thành một doanh nghiệp Đức khác rơi vào tay nhà đầu tư Trung Quốc, mà cụ thể là Huixing Machinery. Năm ngoái, họ đã tuyên bố phá sản và sa thải gần như toàn bộ hơn 200 nhân viên của mình. Công ty cho biết nguyên nhân dẫn đến thất bại là do nhiều yếu tố, bao gồm việc không thể cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc về giá, một tình cảnh mà các doanh nghiệp công nghiệp châu Âu đã quá quen thuộc.

“Một số nhà sản xuất được trợ cấp bởi nhà nước Trung Quốc đã chào bán máy dệt của họ với mức giá thấp trên thị trường toàn cầu”, Mayer & Cie viết trong hồ sơ phá sản nộp vào tháng 9. Máy móc châu Âu thường có giá cao hơn ít nhất 20% so với máy Trung Quốc.

Trong suốt bốn thế hệ, công ty này đã cung cấp máy dệt kim tròn cho toàn thế giới từ trụ sở tại thị trấn Albstadt, phía tây nam nước Đức. Các máy này tạo ra vải dạng ống dùng cho cổ áo, tất, mũ và nệm… và có năng suất cao hơn nhiều so với máy dệt phẳng. Mỗi máy của Mayer & Cie có thể thực hiện hơn 12 triệu mũi đan mỗi phút, tương đương khoảng 380 chiếc áo phông mỗi giờ.

Huixing hiện đã tiếp quản cơ sở tại Albstadt, cùng một công ty con tại Cộng hòa Séc và một công ty con tại Jintan, Trung Quốc, với mức giá không được tiết lộ. Ngoài áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, Mayer & Cie còn cho rằng sự sụp đổ của mình là do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và xung đột tại Ukraine, cả hai đều gây ra áp lực lạm phát. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ, một thị trường nhập khẩu máy dệt lớn cũng gặp khó khăn với tình trạng siêu lạm phát, phần nào do chính sách kinh tế phi truyền thống của nước này trước tháng 6/2023.

Một bên thu xếp thương vụ Mayer & Cie cho biết công ty Đức này có thể hưởng lợi từ mạng lưới của Huixing tại Trung Quốc, một thị trường then chốt của ngành.

Wang Jiawei, trưởng nhóm Trung Quốc của công ty tư vấn Roedl giải thích thêm rằng thương vụ này được các cơ quan chức năng phê duyệt vì nó liên quan đến tích hợp theo chiều dọc nhằm mở rộng thị phần, chứ không nhằm mục tiêu chuyển giao công nghệ.

Cam kết của Huixing trong việc từng bước tuyển dụng lại những nhân viên đã bị sa thải cũng có thể đã giúp thương vụ được phía Đức chấp thuận. Công ty này cũng sẽ duy trì các chức năng cốt lõi như sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại Albstadt.

Một nhà phân tích cho rằng Mayer & Cie có thể phát triển tốt dưới sự lãnh đạo mới, dẫn chứng thương vụ năm 2005 khi nhà sản xuất máy may công nghiệp Duerkopp Adler bị thâu tóm. Công ty được thành lập năm 1860 này đã trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Đức thuộc quyền kiểm soát của một cổ đông Trung Quốc, tập đoàn ShangGong niêm yết tại Thượng Hải.

“Vào thời điểm đó, thông tin này được xem là một cú sốc trên khắp châu Âu, nhưng sau 20 năm, Duerkopp Adler vẫn hoạt động tại nhà máy ở Bielefeld-Oldentrup, sử dụng hơn một nghìn lao động, cải thiện đáng kể biên lợi nhuận dưới quyền sở hữu Trung Quốc và vận hành thương hiệu chị em Pfaff Industrial trong cùng tập đoàn”, Anton Schumann, đối tác và CEO của công ty tư vấn dệt may Gherzi Germany cho biết.

Schumann cũng nhắc đến thương vụ năm 2023 khi Terrot, một trong những tên tuổi lâu đời nhất trong lĩnh vực dệt kim tròn tại Stuttgart được Santoni Shanghai Knitting Machinery, một tập đoàn Ý - Trung, mua lại sau khi phá sản. Công ty này vẫn tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu cũ, với lực lượng lao động được giữ nguyên.

Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc và thiết bị Đức (VDMA) nhận định rằng các nhà sản xuất máy dệt châu Âu đang hoạt động trong một môi trường thị trường đầy thách thức, đã thay đổi rõ rệt kể từ năm 2022. Đơn hàng đã giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực quần áo. Đồng thời, xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga sau đó đã đẩy chi phí năng lượng và chi phí tuân thủ quy định tại châu Âu lên cao.

“Các nhà sản xuất máy dệt Trung Quốc được hưởng nhiều lợi thế, bao gồm các biện pháp hỗ trợ của chính phủ về tài chính, năng lượng và hạ tầng và do đó họ ngày càng thâm nhập vào các phân khúc thị trường vốn từ lâu do các nhà sản xuất châu Âu thống trị”, Nicolai Strauch thuộc bộ phận máy dệt của VDMA cho biết.

Tuy nhiên, Strauch cũng nhấn mạnh rằng máy móc châu Âu có tuổi thọ dài hơn, hiệu suất cao hơn và công nghệ tiên tiến hơn.

“Các nhà sản xuất máy dệt châu Âu cũng sở hữu chuyên môn sâu rộng về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tái chế và các giải pháp kinh tế tuần hoàn, cũng như khả năng tuân thủ các quy định của EU”, ông nói thêm.

Schumann cũng kêu gọi các nhà sản xuất máy dệt châu Âu tập trung vào các sản phẩm ngách, những thị trường quá nhỏ hoặc quá phức tạp đối với sản xuất hàng loạt của châu Á chẳng hạn như vật liệu không dệt dùng cho lọc hoặc dệt kim y tế.

Một lựa chọn khác là tập trung khai thác các thị trường gần hơn như Morocco, Tunisia, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, miền nam Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một số khu vực Trung Âu, những nơi vẫn chưa được phục vụ đầy đủ bởi các nhà sản xuất quy mô lớn của châu Á hoặc các nhà cung cấp máy cao cấp.

Theo: Nikkei