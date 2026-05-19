Nội các Thái Lan đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước. Thông tin được Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul công bố ngày 19/5.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, ông Surasak cho biết Nội các cũng đồng ý hủy bỏ các quy định cho phép hưởng nhiều quyền lợi visa theo chương trình hiện tại, đồng thời khôi phục những quy định cũ từng được áp dụng trước đây.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, các cơ quan liên quan sẽ được thông báo về nghị quyết mới của Nội các trước khi chính sách chính thức được triển khai.

Ông Surasak cho biết thêm, Ủy ban Chính sách Visa sẽ tiến hành rà soát quy định nhập cảnh theo từng quốc gia để xác định loại visa phù hợp, dựa trên các yếu tố như an ninh và lợi ích kinh tế.

Với thay đổi này, những quốc gia từng được hưởng chính sách miễn visa 60 ngày sẽ quay trở lại điều kiện nhập cảnh trước đây. Phần lớn du khách dự kiến chỉ còn được lưu trú khoảng 30 ngày mà không cần visa.

Trước đó, Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn visa 60 ngày cho công dân hơn 90 quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới chức nước này bày tỏ lo ngại về tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng chính sách để lưu trú dài hạn hoặc làm việc trái phép.

Nguồn: Khaosod