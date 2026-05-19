Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Khi đặt phòng khách sạn, hầu hết chúng ta đều an tâm trước lời cam kết "mỗi khách một lượt thay" hiển thị trên ứng dụng. Nhìn bằng mắt thường, căn phòng luôn hoàn hảo với ga giường phẳng phiu, gối phồng xốp và không có mùi lạ. Thế nhưng, một cuộc điều tra ngầm quy mô lớn vừa diễn ra tại hàng loạt khách sạn danh tiếng ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã bóc trần một sự thật hoàn toàn trái ngược.

Lật tẩy chiêu trò "qua mắt" khách hàng bằng ánh đèn cực tím

Để kiểm chứng tính trung thực của các khách sạn, các phóng viên điều tra của tờ Nanfang+ đã lặn lội qua nhiều địa phương và áp dụng một phương pháp thử nghiệm đặc biệt. Họ dùng bút dạ quang chứa loại mực trong suốt, tan trong nước để vẽ ký hiệu hình ngôi sao lên ga giường, vỏ gối, vỏ chăn, khăn tắm, khăn mặt và đánh dấu lên cốc nước. Loại mực này chỉ hiển thị dưới ánh đèn tia cực tím (UV) và sẽ biến mất hoàn toàn nếu được giặt giũ đúng quy trình.

Phóng viên Trung Quốc đã thực hiện cuộc điều tra gây chú ý

Chiến thuật kiểm tra được phân hóa rõ rệt trong phòng tiêu chuẩn: giường số một có phóng viên ngủ và làm nhàu nát; giường số hai giữ nguyên trạng không ai chạm vào. Một bộ khăn tắm được sử dụng rồi để bừa bãi, bộ còn lại giữ nguyên vị trí. Ngày hôm sau, sau khi làm thủ tục trả phòng, một nhóm phóng viên khác lập tức đặt lại chính căn phòng đó để dùng đèn UV kiểm tra. Kết quả đã làm phanh phui hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại các thương hiệu quen thuộc.

Tại City Comfort Inn (chi nhánh Khu công nghệ cao Trọng Khải Huệ Châu), đối với chiếc giường có người ngủ, dù ga giường và vỏ chăn đã được thay mới, nhưng trên vỏ gối vẫn còn ký hiệu hình ngôi sao. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc vỏ gối bẩn cũ không hề được thay.

Tại Lavande Hotel cùng khu vực, toàn bộ đồ dùng trên giường đã được thay mới. Tuy nhiên, khăn tắm và khăn mặt do bề ngoài còn mới, không có vết tích sử dụng nên bị nhân viên lờ đi, giữ nguyên cho khách sau mà không thu hồi. Thậm chí, dấu mốc trên miệng cốc nước vẫn còn nhìn rõ, chứng tỏ chúng không hề được cọ rửa hay khử trùng.

Sự cẩu thả tiếp tục xuất hiện tại hệ thống Vienna International Hotel (chi nhánh Đại lộ Thế Kỷ Vân Phù). Phóng viên phát hiện bốn chiếc vỏ gối trên chiếc giường lớn được thay mới một cách ngẫu nhiên và đối phó: phòng thứ nhất chỉ thay duy nhất một chiếc, phòng thứ hai thay ba chiếc. Những chiếc cốc úp ngược, khăn tắm xếp chồng chưa bị mở ra đều bị giữ nguyên. Thậm chí, một chiếc khăn mặt được phóng viên treo trên giá và dùng lau tay trực tiếp, do chỉ để lại vệt ẩm rất mờ nên ngày hôm sau cũng không được thay mới.

Tại phân khúc bình dân hơn là Vienna 3 Best Hotel (chi nhánh Hà Khẩu Vân Phù), tình trạng cũng tương tự khi các loại cốc súc miệng, cốc trà và khăn mặt không có dấu vết sử dụng rõ ràng đều bị giữ lại cho lượt khách tiếp theo.

Đỉnh điểm của sự phi lý diễn ra tại khách sạn Hampton by Hilton (chi nhánh phía Bắc sân bay Bạch Vân Quảng Châu). Ngày hôm sau, phóng viên nhận thấy hai chiếc giường trông như đã được thay ga mới. Thế nhưng khi bật đèn UV, họ lại tìm thấy ký hiệu vốn được đánh dấu ở giường số hai (giường không có người nằm) nay lại xuất hiện trên chiếc giường số một (giường có người ngủ). Điều này bóc trần hành vi lười biếng của nhân viên: ga giường nhìn có vẻ sạch ở giường này không được đem đi giặt, mà bị kéo sang để trải trực tiếp cho chiếc giường bên cạnh.

Tại Vienna Hotel (chi nhánh Nhà ga sân bay Bạch Vân Quảng Châu), chiếc giường có khách ngủ qua chỉ được thay mỗi vỏ chăn, còn chiếc ga trải giường dính bẩn thì bị lờ đi hoàn toàn.

Đáng nói, khi phóng viên lấy tư cách lưu trú để chất vấn nhân viên dọn phòng cũng như gọi điện đến quầy lễ tân của các khách sạn này, tất cả đều đưa ra câu trả lời rập khuôn và chắc nịch rằng khách sạn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử trùng, thay mới toàn bộ đồ dùng kể cả khi khách không đến ở.

Lời nói dối này chỉ bị chặn đứng tại một khách sạn ở Phật Sơn, nơi duy nhất qua kiểm tra bằng đèn UV cho thấy toàn bộ đồ vải và cốc chén đã được thay mới 100%.

Những ẩn họa sức khỏe khôn lường từ sự gian dối

Việc tái sử dụng đồ vải của người khác không chỉ gây ra sự khó chịu về mặt tâm lý mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Bác sĩ phó trưởng khoa Tống Yến Bình thuộc Khoa Da liễu Bệnh viện chi nhánh số 1 Đại học Y khoa Quảng Đông cảnh báo, nếu đồ vải không được thay mới, các tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm nang lông, nhọt da, hoặc các bệnh nhiễm trùng do nấm như nấm da chân, nấm da thân, nấm da đầu đều có nguy cơ lấy đồ vải làm vật trung gian để lây truyền trực tiếp qua tiếp xúc da.

Thực tế, một cuộc kiểm tra diện rộng trước đó đối với 10 khách sạn chuỗi bình dân có điểm đánh giá cao từng cho kết quả giật mình: có đến 4 nơi có tổng số vi khuẩn vượt quá tiêu chuẩn cho phép, 5 nơi phát hiện các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm như nhóm vi khuẩn coliform, tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và liên cầu khuẩn tan máu.

Hành lang pháp lý và giải pháp công nghệ để tự bảo vệ

Tiêu chuẩn "mỗi khách một lượt thay" hoàn toàn không phải là quy định tự phát của ngành khách sạn, mà là yêu cầu bắt buộc được viết rõ ràng trong văn bản quy phạm pháp luật. "Quy phạm vệ sinh ngành lưu trú" do Bộ Y tế và Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành quy định rõ: các vật dụng công cộng, đồ dùng trên giường, thiết bị vệ sinh, cốc chén phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình mỗi khách một lượt thay và một lượt khử trùng, nghiêm cấm tái sử dụng đồ dùng một lần.

Luật sư Phó Kiến, Giám đốc Công ty Luật Trạch Cẩn Hà Nam, nhận định hành vi gian dối này vi phạm nghiêm trọng các quy định hành chính, phải đối mặt với các hình thức xử phạt như cảnh cáo, phạt tiền, hoặc đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh.

Đồng thời, khách sạn đã xâm phạm quyền được biết thông tin và quyền được bảo đảm an toàn thân thể của người tiêu dùng. Nếu sức khỏe của khách hàng bị tổn hại, họ có quyền yêu cầu bồi thường chi phí y tế và tổn thất ngày công. Trường hợp biết rõ có ẩn họa về vệ sinh nhưng cố tình lờ đi gây hậu quả nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm có thể phải gánh chịu trách nhiệm hình sự.

Trước thực trạng tiêu chuẩn được viết rất rõ nhưng việc thực thi lại lỏng lẻo, ông Tống Nho Lượng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp trị Quảng Đông thuộc Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông, đề xuất các cơ quan quản lý cần có biện pháp cải cách quyết liệt.

Giải pháp tối ưu hiện nay là phải áp dụng công nghệ vào quản lý, bắt buộc lưu vết video quá trình dọn dẹp phòng và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn bộ quá trình giặt ủi, nhằm biến cam kết "mỗi khách một lượt thay" thành một tiêu chuẩn cứng có thể kiểm tra và chứng thực.

Đối với người tiêu dùng phổ thông, khi nhận phòng khách sạn, hãy tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra sơ bộ: sờ thử xem các góc cạnh của ga giường có cảm giác thô ráp tự nhiên của đồ mới giặt hay không, quan sát nếp gấp của vỏ gối có ngay ngắn không, hoặc dùng khăn ướt lau bề mặt ga giường để xem có hóa chất giặt tẩy tồn dư hay không.

Nếu phát hiện bất thường, khách hàng cần lập tức chụp ảnh, quay video tại hiện trường để làm bằng chứng. Trong trường hợp thương lượng với khách sạn thất bại, người tiêu dùng nên chủ động phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường, cơ quan y tế hoặc gọi đến đường dây nóng dịch vụ để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Nguồn: HK01