Tỷ phú Elon Musk thua đau trong vụ kiện tỷ đô chống lại OpenAI

Tỷ phú Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman (trái). (Ảnh: Reuters)

Ngày 18/5, trong phán quyết đồng thuận tại tòa án liên bang ở Oakland, bang California, bồi thẩm đoàn cho rằng ông Musk đã khởi kiện quá muộn.

Phiên tòa kéo dài 3 tuần được coi là thời khắc mang tính bước ngoặt đối với tương lai của OpenAI nói riêng và trí tuệ nhân tạo nói chung, đặc biệt về cách công nghệ này nên được sử dụng như thế nào và ai sẽ được hưởng lợi từ nó.

Phán quyết này giúp OpenAI dễ dàng hơn trong việc xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thương vụ có thể định giá công ty tới 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, đại diện của OpenAI là CEO Sam Altman vẫn phải đối mặt với những tổn hại về uy tín sau những lời khai mang tính cá nhân tại phiên tòa, trong đó nhiều nhân chứng gọi ông là “kẻ nói dối”.

Ông Musk tuyên bố sẽ kháng cáo và tiếp tục cáo buộc Altman cùng Chủ tịch OpenAI Greg Brockman dùng OpenAI như công cụ để làm giàu.

“Altman và Brockman thực sự đã làm giàu bằng cách chiếm đoạt một tổ chức từ thiện. Câu hỏi duy nhất là HỌ làm điều đó từ KHI NÀO! Tạo ra tiền lệ cướp bóc các tổ chức từ thiện sẽ phá hoại hoạt động từ thiện ở Mỹ”, ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers - chủ trì phiên tòa, cho biết ông Musk có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nếu kháng cáo, bởi bồi thẩm đoàn đã xem xét thời hiệu khởi kiện.

Trong đơn kiện, ông Musk cáo buộc OpenAI, Altman và Brockman đã thao túng ông để đóng góp 38 triệu USD, rồi sau đó âm thầm gắn thêm mô hình kinh doanh vì lợi nhuận vào tổ chức phi lợi nhuận ban đầu và nhận hàng chục tỷ đô la từ Microsoft cùng các nhà đầu tư khác.

Marc Toberoff - luật sư của ông Musk, cho rằng phán quyết này có thể khuyến khích các startup khởi đầu dưới dạng phi lợi nhuận nhưng có tham vọng lớn hơn về huy động vốn, thành lập công ty vì lợi nhuận để mở rộng quy mô và làm giàu cho lãnh đạo.

“Đây là một công thức hoàn toàn mới cho Thung lũng Silicon”, ông nói với báo giới.

OpenAI được ông Altman, ông Musk cùng một số người khác thành lập năm 2015. Ông Musk rời hội đồng quản trị năm 2018, và OpenAI thành lập nhánh kinh doanh vì lợi nhuận vào năm sau đó.

Sau này, ông Musk lập startup AI riêng mang tên xAI, hiện đã được sáp nhập vào hãng tên lửa và vệ tinh SpaceX của ông.

Phía OpenAI phản bác rằng chính ông Musk mới là người nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, đồng thời đã chờ quá lâu mới cáo buộc OpenAI vi phạm thỏa thuận thành lập nhằm phát triển AI an toàn vì lợi ích nhân loại.

Microsoft từng bị cáo buộc tiếp tay cho OpenAI. Một lãnh đạo Microsoft khai tại tòa rằng công ty đã chi hơn 100 tỷ USD cho mối quan hệ hợp tác với OpenAI.

“Các sự kiện và mốc thời gian trong vụ việc này từ lâu đã rất rõ ràng và chúng tôi hoan nghênh quyết định của bồi thẩm đoàn bác bỏ các cáo buộc vì quá thời hạn,” người phát ngôn Microsoft nói.

Con người hiện sử dụng AI cho vô số mục đích như giáo dục, nhận diện khuôn mặt, tư vấn tài chính, báo chí, nghiên cứu pháp lý, chẩn đoán y khoa và cả tạo deepfake độc hại.

Nhiều người bày tỏ mất niềm tin vào công nghệ này và lo ngại nó có thể khiến con người mất việc làm.

Hai bên đều cáo buộc đối phương quan tâm đến tiền bạc hơn là phục vụ cộng đồng.

Ông Musk cho rằng OpenAI đã không ưu tiên an toàn AI và tìm cách làm giàu cho nhà đầu tư cũng như người trong nội bộ. Ông cũng cho rằng Microsoft từ đầu đã biết OpenAI quan tâm đến tiền bạc hơn là phục vụ cộng đồng.