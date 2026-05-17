Trước khi nổi tiếng MXH, con trai Elon Musk từng “đại náo” cả Phòng Bầu dục: Loạt biểu cảm dễ thương của rich kid “đi lùi mới về đích”

Mạng xã hội mới đây đã được dịp xôn xao trước những hình ảnh ngộ nghĩnh của con trai tỷ phú Elon Musk trong chuyến đi cùng bố đến hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung. Giữa một sự kiện ngoại giao mang tính chiến lược và đầy căng thẳng, cậu bé 6 tuổi, thường được gọi thân mật là "Lil X", đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với những hình ảnh và video lan truyền khắp các nền tảng. Đến chiếc túi cậu bé rich kid đeo cũng cháy hàng chỉ sau 1 đêm vì hiệu ứng “Lil X”.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bé X Æ A-Xii gây “náo loạn” truyền thông khi được bố đưa đi làm cùng. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, tại Phòng Bầu dục, X cũng từng xuất hiện và trở thành hiện tượng.

Khi Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đang chuẩn bị thảo luận về các kế hoạch cắt giảm ngân sách chính phủ, cậu bé X Æ A-Xii đã chiếm trọn spotlight của hai nhân vật quyền lực. Ngay khi bước vào buổi gặp, Tổng thống Donald Trump đã không tiếc lời khen ngợi và giới thiệu "Lil X" với các phóng viên, gọi cậu bé là một "chàng trai tuyệt vời" và sở hữu "chỉ số IQ cao".

Bé X luôn "không để bố được yên"

Thế nhưng, sự chú ý thực sự lại đổ dồn vào chuỗi hành động tinh nghịch của cậu con trai nhà Musk ngay giữa rừng máy quay. Khi Elon Musk đang say sưa trình bày về các nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), "Lil X" đã liên tục khiến ông bố tỷ phú phải phân tâm.

Cậu bé được bố bế lên vai và bắt đầu hồn nhiên nghịch tai bố, khiến Musk chỉ biết cười trừ đầy bất lực trước các quan chức và cánh báo chí. Vị tỷ phú công nghệ lúc đó đã phải thanh minh một cách hài hước rằng: "Xin lỗi vì điều này. Bình thường, tôi có thể sẽ thích thú việc này, nhưng khi cậu bé cho tay vào tai tôi thì...".

Cậu bé X Æ A-Xii sinh năm 2020, là kết quả của mối tình giữa Elon Musk và nữ ca sĩ người Canada Grimes. Trước khi gây bão tại Phòng Bầu dục, "Lil X" cũng từng xuất hiện trong bức ảnh gia đình của ông Trump vào đêm bầu cử và được khen ngợi là "một cậu bé hoàn hảo". Trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, cậu bé không hề tỏ ra rụt rè mà liên tục tạo ra các biểu cảm đáng yêu, thậm chí bắt chước theo những cử chỉ của bố mình.

Con trai nhỏ của Elon Musk "đại náo" cả Phòng Bầu dục

Đoạn video do Nhà Trắng chia sẻ sau đó đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ba người trong căn phòng lịch sử. Cậu bé diện một chiếc áo khoác màu nâu kèm theo chiếc "dây chuyền ngầu" theo đúng mô tả của Musk. Đặc biệt, khoảnh khắc "Lil X" tựa người vào chiếc bàn Resolute huyền thoại đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến bức ảnh mang tính biểu tượng năm 1962 của John F. Kennedy Jr. khi còn nhỏ.

Việc một đứa trẻ xuất hiện trong các sự kiện chính thức tại Nhà Trắng là điều cực kỳ hiếm thấy. Dù Elon Musk không đưa ra lý do cụ thể về sự có mặt của con trai vào ngày hôm đó, nhưng nhiều người hiểu rằng đây là cách vị tỷ phú bận rộn này tận dụng thời gian để ở bên cạnh con cái.