Một chiếc máy bay hạ cánh sớm hơn lịch trình tới 40 phút, hành khách thắc mắc về cách tiếp viên phục vụ

Một chuyến bay hạ cánh sớm hơn lịch trình tới hơn 40 phút đã khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, điều khiến hành khách bất ngờ không chỉ là thời gian đến nơi, mà còn nằm ở cách phục vụ trên khoang: máy bay còn chưa lăn bánh, tiếp viên đã bắt đầu phát đồ ăn.

Câu chuyện này liên quan đến Shandong Airlines, hay Sơn Đông Airlines, một hãng hàng không của Trung Quốc vốn được dân mạng nước này gọi bằng biệt danh "hãng hàng không tia chớp".

Theo thông tin được Sina đăng tải, một nữ hành khách họ Trương đi chuyến bay từ Thanh Đảo tới Bắc Kinh của Shandong Airlines cho biết máy bay vẫn còn ở vị trí đỗ thì tiếp viên đã bắt đầu phục vụ suất ăn. Điều này khiến hành khách không khỏi ngạc nhiên, bởi thông thường trên nhiều chuyến bay, dịch vụ ăn uống chỉ bắt đầu sau khi máy bay đã cất cánh và ổn định độ cao.

Cuối cùng, chuyến bay này hạ cánh tại Bắc Kinh sớm hơn lịch trình hơn 40 phút. Nữ hành khách cho biết trước đó từng nghe đến biệt danh "hãng hàng không tia chớp" của Shandong Airlines và sau trải nghiệm thực tế, cô cảm thấy cách gọi này "quả nhiên danh bất hư truyền".

Vì sao cách phục vụ khiến hành khách thắc mắc?

Với nhiều hành khách, việc tiếp viên phục vụ đồ ăn, nước uống trước khi máy bay cất cánh là điều khá lạ. Trên các chuyến bay ngắn, dịch vụ ăn uống đôi khi còn bị rút gọn vì thời gian bay hạn chế, điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu an toàn trong quá trình vận hành.

Chính vì vậy, hình ảnh tiếp viên phục vụ nhanh ngay khi máy bay còn ở vị trí đỗ đã tạo cảm giác khác biệt. Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng đây là minh chứng cho phong cách "nhanh gọn" của Shandong Airlines, trong khi nhiều người khác đơn giản bày tỏ sự bất ngờ vì "chưa thấy ở đâu như ở đây".

Với từng chuyến bay, việc tổ chức dịch vụ trên khoang còn phụ thuộc vào quy trình của hãng, thời gian khai thác, tình trạng chuyến bay và đánh giá của tổ bay. Điều quan trọng là mọi hoạt động vẫn phải bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến quy trình bay.

Hành khách Việt có thể bay hãng này trên những chặng nào?

Shandong Airlines không phải là cái tên xa lạ trong ngành hàng không Trung Quốc. Theo website chính thức của hãng, Shandong Airlines được thành lập năm 1994, do Air China Limited nắm quyền kiểm soát, có các căn cứ trọng điểm tại Tế Nam, Thanh Đảo và Yên Đài.

Gần đây, Shandong Airlines cũng được hành khách Việt Nam chú ý hơn khi mở rộng các đường bay thẳng tới Việt Nam.

Theo các nguồn tin hàng không Trung Quốc, từ tháng 1/2026, hãng mở các đường bay kết nối Tế Nam và Thanh Đảo với Hà Nội, TP.HCM. Trong đó, tuyến Thanh Đảo – TP.HCM khai thác từ ngày 1/1 với 3 chuyến/tuần; tuyến Tế Nam – TP.HCM khai thác từ ngày 16/1 với 4 chuyến/tuần. Hai tuyến Tế Nam – Hà Nội và Thanh Đảo – Hà Nội cũng được khai thác với tần suất hằng ngày.

Với hành khách Việt có nhu cầu tới Sơn Đông, hai điểm đến đáng chú ý là Tế Nam và Thanh Đảo. Tế Nam là thủ phủ tỉnh Sơn Đông, còn Thanh Đảo là thành phố ven biển nổi tiếng, gắn với kiến trúc mang dấu ấn châu Âu, bia Thanh Đảo và các hoạt động du lịch biển.

Hành khách có thể tra cứu vé qua website chính thức của Shandong Airlines, ứng dụng của hãng, WeChat mini program hoặc các nền tảng bán vé trực tuyến. Khi tìm chuyến, nên dùng mã sân bay để tránh nhầm lẫn: HAN là Hà Nội, SGN là TP.HCM, TNA là Tế Nam và TAO là Thanh Đảo.