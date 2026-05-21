Ngôi làng có thiết kế "kỳ lạ" nhất thế giới: Hình ngôi sao có "1-0-2" đầy bí ẩn

Trên thế giới có những ngôi làng không chỉ đẹp mà còn khiến người ta phải ngỡ ngàng vì sự độc lạ hiếm thấy. Từ kiến trúc kỳ quái, vị trí "khó tin" cho đến cách con người sinh sống khác thường, mỗi nơi đều ẩn chứa những câu chuyện khiến bất cứ ai cũng tò mò muốn khám phá ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi ngôi làng độc lạ ấy không chỉ là một điểm đến, mà còn là một lát cắt của trí tưởng tượng con người hòa vào thiên nhiên khắc nghiệt. Hành trình khám phá chúng giống như mở từng trang sách cổ, nơi sự sống, văn hóa và kỳ quan địa lý đan xen, tạo nên một thế giới vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa mơ.

Ngôi làng Bourtange là một trong những điểm đến đặc biệt nhất của Hà Lan, gây ấn tượng mạnh với du khách nhờ cấu trúc hình ngôi sao hiếm có và lịch sử hơn 400 năm tuổi.



Bourtange được xây dựng vào năm 1593, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài giữa người Hà Lan và Tây Ban Nha. Khi đó, thành phố Groningen đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Tây Ban Nha và phụ thuộc vào các tuyến tiếp tế từ Đức. Để cắt đứt nguồn hậu cần này, quân đội Hà Lan đã chọn vị trí chiến lược tại Bourtange để xây dựng một pháo đài phòng thủ kiên cố.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ gây ấn tượng với thiết kế hình ngôi sao độc đáo, nhìn từ trên cao như một tác phẩm nghệ thuật giữa đời thực. Ảnh: The Sun.

Điểm ấn tượng nhất ở ngôi làng Bourtange nằm ở thiết kế hình ngôi sao với các mũi pháo đài nhô ra sắc cạnh. Cấu trúc này giúp phân tán lực tấn công của pháo binh, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho binh lính. Bao quanh toàn bộ hệ thống là hào nước sâu, tạo thành lớp phòng thủ nhiều tầng khiến việc xâm nhập gần như bất khả thi, theo The Culture Trip.

Sau khi quân Tây Ban Nha rút lui, Bourtange tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía bắc Hà Lan. Đến năm 1851, pháo đài được chuyển đổi công năng và dần trở thành một bảo tàng ngoài trời. Ngày nay, nơi đây khoác lên mình diện mạo của một ngôi làng cổ tích, mang tên Bourtange.

Trung tâm ngôi làng là quảng trường lát đá, bao quanh bởi những cửa hàng nhỏ, quán cà phê và nhà hàng ấm cúng. Vào mùa hè, không gian nơi đây trở nên nhộn nhịp với các bàn ghế ngoài trời, lý tưởng cho những buổi trà chiều, bữa tối sớm hay các cuộc gặp gỡ thư giãn khi hoàng hôn buông xuống.

Điều thú vị, du khách đến Bourtange có thể thong thả dạo bước qua những con phố nhỏ xinh, leo lên các bức tường thành phủ cỏ xanh, hoặc khám phá những bảo tàng nằm trong các công trình quân sự cổ. Đặc biệt, vào mùa ấm, ngôi làng thường tổ chức các hoạt động tái hiện lịch sử, khi người dân địa phương khoác lên mình trang phục cổ và tái hiện lại những lát cắt sống động của quá khứ.

Được biết, dù diện tích không lớn, Bourtange vẫn có một số khách sạn nằm ngay trong lòng pháo đài, mang đến trải nghiệm lưu trú độc đáo giữa không gian lịch sử cổ kính. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh cũng đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng, từ khu cắm trại giữa thiên nhiên đến những trang trại cải tạo ấm cúng, gần gũi.