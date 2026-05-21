WHO lo ngại dịch Ebola lan rộng

Tại thị trấn Rwampara ở Congo - một trong những điểm nóng của đợt bùng phát Ebola lần này, các bệnh viện đang phải khẩn trương lập khu điều trị cách ly. Trong khi đó, nhiều gia đình liên tiếp mất người thân chỉ sau vài ngày phát bệnh.

Trong sân bệnh viện đa khoa Rwampara, những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít lặng lẽ đưa các thi thể vào quan tài. Sau mỗi công đoạn, găng tay, cáng và cả quan tài đều phải được phun khử trùng nghiêm ngặt để ngăn virus Ebola tiếp tục lây lan. Tiếng khóc vang lên khắp khuôn viên bệnh viện, nhiều gia đình vẫn chưa thể tin người thân của họ đã ra đi chỉ trong thời gian rất ngắn.

Bà Botwine Swanze - mẹ của một nạn nhân tử vong vì Ebola ở Congo - cho biết: "Con trai tôi nói bị đau tim, nhưng tôi tưởng cháu bị đau bụng. Sau đó cháu khóc vì đau dữ dội ở bụng. Rồi cháu bắt đầu nôn ói. Tiếp đó là chảy máu và nôn rất nhiều".

Người thân đứng nhìn khi những người chết vì Ebola được đưa ra khỏi trung tâm y tế ở Rwampara, Congo, ngày 20/5/2026 (Ảnh AP)

Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola lần này, đồng thời cảnh báo về quy mô và tốc độ lây lan dịch bệnh đáng lo ngại.

Ông Hama Amado - điều phối viên Tổ chức Hỗ trợ y tế nhân đạo quốc tế - nói: "Như mọi người thấy tại thực địa, tình hình hiện rất đáng lo ngại vì dịch Ebola đang lan rộng sang nhiều khu vực khác nhau. Tất cả mọi người cần phải được huy động".

Loại virus đang gây dịch là chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của Ebola. Virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện. Nguyên nhân là do các xét nghiệm ban đầu được thực hiện đối với các chủng Ebola phổ biến hơn và cho kết quả âm tính.

Giới chức y tế Congo đang gấp rút dựng các trung tâm điều trị Ebola chuyên biệt tại Rwampara cùng nhiều địa phương lân cận nhằm cách ly bệnh nhân khỏi các bệnh viện đa khoa hiện nay.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo. Dù nước này có kinh nghiệm ứng phó với dịch Ebola nhưng sự xuất hiện của chủng virus Bundibugyo hiếm gặp cùng tốc độ lây lan nhanh đang đặt hệ thống y tế địa phương trước sức ép rất lớn.