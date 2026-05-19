Số người chết trong đợt bùng phát dịch Ebola chủng hiếm tiếp tục tăng mạnh lên 118, người dân căng mình ứng phó dịch lan rộng

Congo sẽ mở ba trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri ở phía đông, và Tổ chức Y tế Thế giới đang cử một đội ngũ chuyên gia đến nước này, sau đợt bùng phát một loại virus hiếm gặp đã khiến gần 120 người tử vong.

WHO vào ngày 17/5 đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola này là một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Tính đến 18/5, đã có hơn 118 ca tử vong và 300 ca nghi nhiễm tại các tỉnh Ituri và Bắc Kivu, cùng một ca tử vong và một ca nghi nhiễm tại nước láng giềng Uganda. Các chuyên gia cho biết số lượng ca bệnh có khả năng sẽ tăng lên khi các quan chức y tế tiến hành giám sát nhiều hơn.

Virus Bundibugyo đã lây lan mà không bị phát hiện trong ít nhất vài tuần, các chuyên gia y tế và nhân viên cứu trợ cho biết. Các ca bệnh hiện đã được xác nhận tại Bunia, Goma - thủ phủ do phiến quân kiểm soát của Bắc Kivu, Mongbwalu, Butembo và Nyakunde.

“Do các xét nghiệm ban đầu tìm kiếm sai chủng Ebola, chúng tôi đã nhận được kết quả âm tính giả và mất đi nhiều tuần thời gian phản ứng,” Matthew M. Kavanagh, giám đốc Trung tâm Chính sách và Chính trị Y tế Toàn cầu thuộc Đại học Georgetown, cho biết. “Chúng tôi đang phải chạy đua để bắt kịp một mầm bệnh rất nguy hiểm.”

Sau phản ứng chậm trễ, người dân Congo chuẩn bị đối phó dịch bệnh

Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và số lượng ca bệnh ngày càng tăng đang làm dấy lên cảm giác hoảng loạn ngày càng lớn tại các khu dân cư ở Bunia.

“Tôi biết những hậu quả của Ebola, tôi biết nó như thế nào,” Noëla Lumo, một người dân ở Bunia, cho biết. Trước đây bà từng sống ở Beni, một vùng từng bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát Ebola trước đó. Ngay khi nghe tin về đợt bùng phát mới nhất, Lumo đã bắt đầu tự may khẩu trang bảo hộ bằng tay.

Xe cứu thương đậu bên ngoài một bệnh viện ở Bunia, Congo, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. (Ảnh AP/Constant Same Bagalwa)

Congo cho biết người đầu tiên tử vong do virus vào ngày 24 tháng 4 tại Bunia, và thi thể đã được đưa trở lại vùng y tế Mongbwalu, một khu vực khai thác mỏ có dân số lớn.

“Điều đó đã khiến đợt bùng phát Ebola leo thang,” Bộ trưởng Y tế Congo, Samuel Roger Kamba, cho biết.

Khi một người khác ngã bệnh vào ngày 26 tháng 4, các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Kinshasa để xét nghiệm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi. Vào ngày 5 tháng 5, WHO đã được cảnh báo về khoảng 50 ca tử vong ở Mongbwalu, bao gồm cả bốn nhân viên y tế. Ca bệnh đầu tiên được xác nhận vào ngày 14 tháng 5.

Các mẫu bệnh phẩm từ Bunia ban đầu được xét nghiệm để tìm loại Ebola phổ biến hơn là Zaire, các quan chức Congo cho biết. Kết quả trả về là âm tính, Tiến sĩ Richard Kitenge, Quản lý Sự cố Ebola của Bộ Y tế, cho biết.

Sự xác nhận đầu tiên về Ebola diễn ra vào ngày 14 tháng 5, và chủng Bundibugyo được xác nhận vào ngày hôm sau.

“Tình hình khá đáng lo ngại và đang diễn biến rất nhanh,” Esther Sterk thuộc tổ chức cứu trợ Bác sĩ không biên giới chia sẻ với AP. “Nó được phát hiện khá muộn.” Nhưng bà cho biết đó thường là trường hợp đối với các đợt bùng phát Ebola, vốn có các triệu chứng tương tự như các bệnh nhiệt đới khác.

Đây là một loại Ebola hiếm gặp

Ebola có tính truyền nhiễm cao và có thể lây nhiễm qua các chất dịch cơ thể như chất nôn, máu hoặc tinh dịch. Căn bệnh mà nó gây ra tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường dẫn đến tử vong.

“Tôi nghi ngờ rằng số lượng ca bệnh sẽ tăng lên khá nghiêm trọng trong những tuần tới khi chúng tôi thực hiện giám sát tốt hơn và cuối cùng phát hiện ra rằng có nhiều ca bệnh hơn và có lẽ nhiều ca tử vong hơn những gì chúng tôi đã ghi nhận,” Tiến sĩ Craig Spencer, một phó giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Đại học Brown, người đã sống sót sau bệnh Ebola hơn một thập kỷ trước sau khi nhiễm bệnh ở Guinea, cho biết.

Mặc dù hơn 20 đợt bùng phát Ebola đã diễn ra ở Congo và Uganda kể từ năm 1976, đây mới là lần thứ ba virus Bundibugyo được phát hiện.

CDC Hoa Kỳ cho biết nó gây sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng và chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân.

Virus Bundibugyo được phát hiện lần đầu tiên tại huyện Bundibugyo của Uganda trong một đợt bùng phát vào năm 2007-2008 khiến 149 người nhiễm bệnh và 37 người tử vong. Lần thứ hai là vào năm 2012, trong một đợt bùng phát ở Isiro, Congo, nơi có 57 ca bệnh và 29 ca tử vong được báo cáo.

Một bệnh nhân Ebola được an táng tại nghĩa trang Hồi giáo ở Beni, Congo, ngày 14 tháng 7 năm 2019. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu CDC Châu Phi, Tiến sĩ Jean Kaseya, nói với Sky News rằng ông đang ở trong “chế độ hoảng loạn” do thiếu thuốc men và vắc-xin, nhưng một số phương pháp điều trị thử nghiệm được kỳ vọng sẽ có trong những tuần tới.

Khu vực này vốn đã phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Vùng Mongbwalu của Ituri nằm ở phía đông hẻo lánh của Congo, với mạng lưới đường xá nghèo nàn cách thủ đô Kinshasa hơn 1.000 km (khoảng 620 dặm).

Phía đông Congo từ lâu đã phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và mối đe dọa từ các nhóm vũ trang đã giết chết hàng chục người và khiến hàng ngàn người phải di dời ở Ituri trong năm qua.

Các nhân viên Liên Hợp Quốc đã được yêu cầu làm việc tại nhà và tránh tiếp xúc vật lý cũng như các khu vực đông người, một quan chức Liên Hợp Quốc tại Bunia cho biết, người này phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu công khai về chủ đề này.

Ituri có hơn 273.000 người phải di dời, theo Liên Hợp Quốc.

Nhà chức trách Uganda cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Ebola đang lây lan trong nước, và cho biết công tác giám sát đã được tăng cường dọc theo biên giới với Congo.

Nguồn: AP