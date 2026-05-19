Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị thanh tạ nặng 145kg đè cổ trong lúc tập gym

Một người đàn ông tại Quảng Đông, Trung Quốc khi đang tập bài đẩy ngực bằng tạ đòn tại phòng gym đã bị thanh tạ nặng 145kg đè trúng cổ, suýt chút nữa mất mạng.

Ngày 17 tháng 5, phóng viên đã liên hệ với người đàn ông trong cuộc. Anh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 8 tháng 5. Bình thường, mức tạ giới hạn anh có thể đẩy là 150kg. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra tai nạn, "do trước đó đã tập được mấy hiệp rồi, nên đến hiệp cuối với mức 145kg thì có thể rơi vào trạng thái đuối sức, không đẩy lên nổi".

Anh chia sẻ bản thân từng trải qua tình huống tương tự trước đây: "Lần trước bị tạ đè, do tôi đã chỉnh sẵn thanh đỡ bảo vệ (safety bars) nên chỉ cần dịch chuyển tạ về phía cổ là thoát được. Lần này tôi cũng nghĩ mình đã chỉnh thanh bảo vệ rồi, nhưng hóa ra chưa, thành ra vô cùng nguy hiểm."

Người đàn ông miêu tả lại khoảnh khắc bị tạ đè trúng cổ: "Một áp lực khủng khiếp chưa từng thấy đè nặng lên cổ khiến tôi hoàn toàn không thể kêu cứu được. Sau đó, tôi phải lật người, dùng hết sức bình sinh để rút cổ ra ngoài, nếu không thì thực sự bất lực."

Người đàn ông không bị thương nặng sau tai nạn

Sau sự cố, anh đã đến bệnh viện kiểm tra. May mắn là anh chỉ bị trầy xước da ngoài, sau khi sát trùng và tiêm phòng uốn ván thì sức khỏe đã ổn định, không có gì đáng ngại.

Qua câu chuyện của mình, anh nhắn nhủ tới mọi người rằng "khi tập luyện nhất định phải có người quan sát, hoặc tìm người hỗ trợ bảo vệ, bởi vì không phải ai cũng có thể may mắn thoát thân như tôi". Đồng thời, anh cũng khẳng định bản thân "sẽ không vì sự cố lần này mà sợ hãi, mà vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước".

Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 11 năm 2025 tại Bắc Hải, Quảng Tây. Một người đàn ông bị thanh tạ đè trúng cổ khi đang đẩy ngực và được những người xung quanh kịp thời giải cứu. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người này bị tạ đè chặt vào vùng cổ, dù cố gắng giãy giụa hết sức nhưng không thể ngồi dậy.

Sau tai nạn đó, phòng gym nói trên đã tiến hành cải tiến lại các giá đỡ tạ, đồng thời tăng tần suất tuần tra của nhân viên. Chủ phòng gym, ông Dương, cũng đưa ra lời nhắc nhở rằng rất nhiều hội viên thường ngó lơ cơ chế bảo vệ vốn có của giá đẩy tạ. Khi tập luyện, mọi người bắt buộc phải sử dụng thiết bị đúng quy chuẩn và chú ý an toàn.

Tập gym là một hoạt động vô cùng tích cực, nhưng tuyệt đối không được chủ quan trước các vấn đề an toàn. Chỉ khi đảm bảo được an toàn, chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui và lợi ích mà việc tập luyện mang lại.

