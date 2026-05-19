Thảm kịch lặn biển ở "đáy tử thần" Maldives khiến 5 du khách thiệt mạng: Người thân đặt nhiều nghi vấn bất thường

Một thành viên đội cứu hộ tử vong khi tìm kiếm nạn nhân

Nạn nhân là Mohamed Mahudhee, thành viên Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Maldives. Theo người phát ngôn phủ tổng thống Maldives Mohamed Hussain Shareef, Mahudhee bị bệnh giảm áp sau khi tham gia tìm kiếm các thợ lặn mất tích tại Vaavu Atoll và qua đời sau khi được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Male.

“Cái chết này cho thấy mức độ khó khăn và nguy hiểm của nhiệm vụ”, ông Shareef nói.

Trước đó, giới chức Maldives cho biết 5 công dân Italy đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lặn biển xảy ra hôm 15/5 khi nhóm này khám phá một hang động dưới nước ở độ sâu khoảng 50m.

Lực lượng cứu hộ được triển khai để tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Ngoại giao Italy, các nạn nhân “dường như đã tử vong khi cố gắng khám phá hang động ở độ sâu 50m”. Thi thể của một người đã được tìm thấy gần cửa hang ngay sau tai nạn, trong khi lực lượng cứu hộ tin rằng 4 nạn nhân còn lại mắc kẹt bên trong cùng hệ thống hang động.

Hang động dưới nước này gồm 3 khoang lớn nối với nhau bằng các lối đi hẹp. Đội cứu hộ gồm 8 thợ lặn làm việc theo cặp đã khám xét được 2 khoang trong ngày 16/5 nhưng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận khoang còn lại.

Công tác tìm kiếm từng phải tạm dừng do thời tiết xấu và được tiếp tục vào ngày 17/5. Hai chuyên gia người Italy, gồm một chuyên gia cứu hộ biển sâu và một chuyên gia lặn hang động, cũng được huy động tham gia chiến dịch.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố chính phủ nước này “sẽ làm mọi thứ có thể để đưa thi thể các đồng hương trở về”.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Monica Montefalcone, phó giáo sư sinh thái học tại Đại học Genoa; con gái bà là Giorgia Sommacal; nhà sinh vật biển Federico Gualtieri; nhà nghiên cứu Muriel Oddenino; cùng huấn luyện viên lặn Gianluca Benedetti, người đã được tìm thấy thi thể.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ và đang được điều tra.

Bí ẩn phía sau chuyến lặn định mệnh ở độ sâu 50m

Đại học Genoa cho biết Montefalcone và Oddenino đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm theo dõi môi trường biển và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học nhiệt đới.

Ông Carlo Sommacal, chồng của Montefalcone, cho rằng tai nạn xảy ra không phải do sự bất cẩn của vợ mình.

“Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra”, ông nói với kênh truyền hình Italy Rete 4.

Các nạn nhân trong sự việc

Ông cho biết vợ mình là một thợ lặn giàu kinh nghiệm, từng sống sót sau thảm họa sóng thần năm 2004 khi đang lặn ngoài khơi Kenya. “Cô ấy có hai cuộc đời, một trên cạn và một dưới nước”, ông nói.

Theo ông Sommacal, Montefalcone luôn rất kỷ luật và cân nhắc kỹ rủi ro trước mỗi lần lặn.

Giới chuyên gia nhận định việc lặn ở độ sâu 50m vượt quá giới hạn an toàn dành cho thợ lặn giải trí do hầu hết các tổ chức chứng nhận lặn biển khuyến nghị. Những độ sâu vượt quá 40m được xếp vào dạng “lặn kỹ thuật”, đòi hỏi huấn luyện và thiết bị chuyên dụng.

Tại Maldives, giới hạn lặn giải trí được quy định là 30m. Các chuyên gia cảnh báo thợ lặn khám phá hang động rất dễ mất phương hướng hoặc bị mắc kẹt, đặc biệt khi trầm tích dưới đáy bị khuấy lên làm giảm tầm nhìn.

Nhóm du khách Italy được cho là đang lưu trú trên du thuyền hạng sang dài 36m mang tên Duke of York. Ngày 17/5, Bộ Du lịch và Hàng không Dân dụng Maldives đã đình chỉ vô thời hạn giấy phép hoạt động của con tàu trong thời gian chờ kết quả điều tra.

Giới chức Maldives cũng đang làm rõ lý do nhóm thợ lặn vượt quá giới hạn độ sâu được phép.

Tổ chức môi trường Greenpeace Italia đã gửi lời tri ân tới Monica Montefalcone, gọi bà là người luôn tận tâm với công tác bảo vệ đại dương. Tổ chức này cho biết sẽ “vô cùng nhớ chuyên môn và những lời khuyên của bà”, đồng thời nhắc lại “ánh mắt đặc biệt” của nữ giáo sư mỗi khi nói về vẻ đẹp của biển cả và tầm quan trọng của việc bảo tồn chúng.

Nguồn: The Guardian