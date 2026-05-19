Người đàn ông bị siết cổ tử vong do áo khoác cuốn vào thang máy, hàng chục người đi qua nhưng không giúp đỡ

Một người đàn ông 40 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hy hữu tại ga tàu điện ngầm ở bang Massachusetts (Mỹ) sau khi bị mắc kẹt vào thang cuốn suốt hơn 20 phút mà không được ứng cứu kịp thời.

Nạn nhân là Steven McCluskey, thợ mộc và là cha của hai con nhỏ. Vụ việc xảy ra vào khoảng trước 5h sáng ngày 27/2 tại ga Davis Station ở thành phố Somerville.

Hiện trường sự việc thương tâm

Theo đoạn video giám sát mới được Cơ quan Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA) công bố hôm 17/5, McCluskey bị mất thăng bằng khi đi xuống thang cuốn. Ngay lúc chuẩn bị bước ra khỏi thang, ông ngã xuống khiến áo khoác bị cuốn vào phần máy ở chân thang.

Hình ảnh từ camera cho thấy McCluskey cố gắng kéo khóa áo và vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành. Khi quần áo bị cuốn sâu hơn vào hệ thống máy móc, phần vải siết chặt quanh cổ khiến ông bị nghẹt thở.

Điều gây tranh cãi là trong suốt khoảng thời gian McCluskey mắc kẹt, hơn một chục người đã đi ngang qua nhưng không ai dừng lại hỗ trợ. Một người đàn ông thậm chí đứng quan sát vài giây rồi quay lưng bỏ đi.

Sau vài phút chống cự, McCluskey gục xuống và nằm bất động trên thang cuốn. Phải hơn 20 phút sau, một nhân viên mới xuất hiện và dừng thang cuốn. Nhân viên y tế được gọi tới ngay sau đó.

Báo cáo của lực lượng chức năng cho biết khi được phát hiện, McCluskey “không còn phản ứng, phần thân trên không mặc áo và quần áo bị mắc chặt trong các bậc thang cuốn”.

“Khi kiểm tra, mạch của McCluskey đã không còn dấu hiệu sự sống”, báo cáo nêu. Được biết, lính cứu hỏa đã tiêm một liều Narcan, loại thuốc dùng trong các trường hợp nghi sốc thuốc opioid, đồng thời tiến hành nhiều vòng ép tim trước khi McCluskey có dấu hiệu thở trở lại.

Ông được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trong tình trạng hôn mê và qua đời vào ngày 9/3, sau 10 ngày điều trị.

Chia sẻ với NBC Boston, Shannon Flaherty, chị gái của McCluskey, cho biết em trai bà từng vật lộn với chứng nghiện ma túy trong vài năm gần đây.

“Nó đã cố gắng hết sức mỗi ngày vì những người mình yêu thương trong khả năng của mình”, Shannon nói.

Theo cáo phó, McCluskey là người cha tận tụy của hai cậu con trai tên Shayne và Steven. “Anh ấy thích cảm giác hoàn thành một công việc từ đầu tới cuối. Nhưng trên hết, anh ấy yêu hai con trai của mình hơn bất cứ điều gì”, cáo phó viết.

MBTA gọi đây là “tai nạn đau lòng” và kêu gọi người dân hỗ trợ nếu thấy ai gặp nguy hiểm.

“Bất kỳ ai cũng có thể dừng thang cuốn trong trường hợp khẩn cấp bằng cách nhấn nút đỏ ghi chữ STOP ở đầu hoặc cuối thang cuốn”, cơ quan này cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân gọi 911 ngay lập tức khi phát hiện sự cố.

Trong khi đó, gia đình McCluskey cho rằng MBTA cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. “Tôi muốn họ thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc bảo vệ anh ấy, thay vì chỉ nói rằng MBTA không làm gì sai”, Shannon nói.

Hiện Văn phòng Công tố quận Middlesex vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và diễn biến dẫn tới cái chết của McCluskey.

Nguồn: Daily Mail