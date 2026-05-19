Máy bay chệch khỏi đường băng, hành khách la hét trong hoảng loạn

Trải nghiệm kinh hoàng khiến hành khách la hét cầu cứu trong khi phi công buộc phải hủy bỏ việc cất cánh. Một hành khách đã ghi lại khoảnh khắc đáng lo ngại khi máy bay lần đầu tiên chệch hướng.

Mưa lớn trút xuống xối xả khi chiếc máy bay lao nhanh trên đường băng. Bắt đầu bằng một cảnh quay cất cánh bình thường, clip ghi lại những giây phút trước khi sự cố xảy ra khi chuyến bay bắt đầu nỗ lực cất cánh lên Frankfurt.

Chiếc máy bay đột ngột lao khỏi đường băng, hất tung bụi, cỏ và đất lên không trung.

Đột nhiên, chiếc máy bay phản lực bắt đầu lao về phía khu vực bãi cỏ bên cạnh đường băng. Bên trong khoang máy bay, ghế ngồi và cửa sổ bắt đầu rung lắc dữ dội và hành khách có thể được nhìn thấy đang nhìn nhau trong sự kinh hoàng.

Khi một số hành khách vội vã bám vào những chiếc ghế phía trước, toàn bộ máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội.

Những tiếng la hét của hành khách trong khoang máy bay cũng có thể được nghe thấy khi máy quay lia trở lại cửa sổ.

Bụi, cỏ và bùn bắn tung tóe xung quanh máy bay khi phi công cố gắng ngăn nó lao đi xa hơn nữa.

Một hành khách đã ghi lại khoảnh khắc bụi, cỏ và đất bị hất tung xung quanh chiếc máy bay đang lao đi. (Nguồn: X)

Chuyến bay của hãng hàng không Croatian Airlines dự kiến khởi hành từ sân bay Split ở Croatia đến Đức vào ngày 16/5.

Trên máy bay có 132 hành khách, cùng với 2 phi công và 3 thành viên phi hành đoàn.

Người phát ngôn của hãng hàng không Croatian Airlines đã xác nhận không ai bị thương trong sự cố kinh hoàng này, tất cả mọi người đều đã an toàn rời khỏi máy bay.

Hãng hàng không cho biết thêm: "Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên tuyệt đối của công ty, thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau khi hoàn tất các bước kiểm tra ban đầu của chuyên gia và các thủ tục chính thức".

Những hành khách hoảng sợ sau đó được chuyển đến nhà ga, nơi họ được hỗ trợ.

Người phát ngôn của sân bay cho biết các đội kỹ thuật đã và đang nỗ lực di dời máy bay khỏi đường băng.

Giới chức Croatia đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.